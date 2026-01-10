保時捷、PP錶成導火線！上市櫃獨子與豪門千金悔婚互撕 法官這樣判

台中一名上市櫃公司富二代與豪門千金近日因結婚問題鬧上法院，雙方要求返還贈禮，法官做成一審判決，圖為台中地院外觀。（本刊資料照）

台中一名上市櫃公司富二代曾姓男子與豪門千金顏姓女子，訂婚之後，因為購買保時捷、百達翡麗等金錢問題爭執不斷，雙方鬧上法庭互告求償，女方更爆出男方訂婚後帶其他女子回家；男方則反控被女方抓傷。台中地院審理之後，認定雙方合意解除婚約，判決雙方必須返還價值不斐的訂婚贈禮，包括鑽戒、名牌包，但女方另要求300萬精神慰撫金和損害賠償，法官駁回請求。

這對悔婚的男女爭執點為何？

這起豪門聯姻還在訂婚之後就變了調，根據判決，曾男是上市櫃公司經營者獨子，顏女也是豪門世家，兩人都曾留學英國，交往3年之後，2022年5月男方求婚成功，同年11月訂婚，但雙方反而摩擦加劇，互告要求返還訂婚贈禮，女方另要求500多萬損害賠償。

顏女控訴，從談婚事之後，男方就不斷以金錢衡量感情，要求購買保時捷Macan GTS頂規名車及百達翡麗（Patek Philippe）名錶作為結婚禮品，結果買了保時捷對方還不滿意；對方甚至單方面以「29歲運勢不佳」為由，將原定112年12月的婚期延後。顏女更不滿的是，她發現男方期間曾帶其他女子回家，男方事後坦承但豪無歉意。

曾男則指出，顏女和家人平日就以精品名車出席各大活動，要求名車名錶是綜合平時生活習慣，提出要求並非將婚姻建築在金錢上，且已購買上億元房產，裝潢費用也盡量配合女方，由女方購買車錶，只是達到雙方金錢支出的平衡。曾男提到，女方購買的保持捷僅是低配版，又掛租賃牌，沒有誠意，也不被尊重。曾男另指控曾遭女方抓傷。

法官判決分哪兩部分？又各自做出怎樣的認定？

台中地方法院審理後認為，兩造對婚約破裂皆有過失，屬合意解除婚約。除330盒喜餅及壓桌禮因性質不合外，其餘贈禮皆須互還：

女方須歸還：90萬元鑽戒（1.83克拉）、Cartier戒指、Hermès Mini Lindy皮包、Chanel皮帶、RV高跟鞋等。

男方須歸還：5兩重純金項鍊及對戒；另針對已使用的名牌西裝（Tom Ford）、皮鞋（Berluti）、LV包等，准以「返還價金」36萬7756元代替。

至於女方以男方外遇及物化女性為由，要求300萬元慰撫金及婚禮損害賠償。法官認定女方亦有過失，依《民法》第977條規定，僅「無過失之一方」得請求賠償，故全數駁回。

雙方導火線之一的保時捷須要返還嗎？

另外，已購買保時捷的部分，因為車輛屬「租賃」形式，且車主並非登記為男方，法官認為，不屬於女方已經「贈與」給男方的財產，既然男方從未真正擁有這台車的所有權，自然也就沒有「返還」的問題。

