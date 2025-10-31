保時捷Macan S便宜入手 台東地檢署「雙11」將拍賣

國產車價買保時捷名車？別懷疑，是真的。法務部行政執行署花蓮分署受台東地方檢察署囑託，將於11月11日上午11時舉辦「保時捷名車」拍賣會，拍賣車輛為保時捷經典車款MACAN S，歡迎有興趣的民眾到現場賞車。

台東地檢署雙11拍賣保時捷 。（圖／ 法務部行政執行署花蓮分署官網 ）

花蓮分署表示，本次拍賣的保時捷車輛為台東地檢署偵辦毒品案件所查扣，經法院判決宣告沒收，此輛白色保時捷MACAN S，2015年11月出廠，公里數約89,000公里，附有二副鑰匙，車輛外觀保持良好。

值得一提的是，該車啟動時，引擎聲音超優，讓人聽了為之驚艷，有興趣的民眾可至花蓮分署臉書粉絲專頁及YOUTUBE頻道搶先看影片，拍賣日上午10時10分至10時50分，地點在台東地檢署，開放現場賞車及登記領取號碼牌。

台東地檢署雙11拍賣保時捷 。（圖／ 法務部行政執行署花蓮分署官網 ）

當日台東地檢署除了保時捷車輛拍賣外，另有中古機車、中華自用小貨車、聚寶盆、鐘乳石等木雕工藝品，還有封口機、電鑽、砂輪機、伸縮梯等五金用品共94項動產進行拍賣，品項眾多，分為2標合併拍賣。保時捷名車及拍賣物品內容，請至花蓮分署拍賣網站查詢。

本次拍賣會係落實行政院五打七安政策及刑法沒收新制，為打擊犯罪，花蓮分署將持續與轄內地檢署合作，無論是偵查中犯罪扣押物，或是裁判確定後沒收物品變價，透過公開拍賣，將不法犯罪工具及所得予以變價收歸國庫，徹底落實沒收制度目的。

台東地檢署雙11拍賣中華小貨車 。（圖／ 法務部行政執行署花蓮分署官網 ）

