保暖效果大不同！日服飾專家實測圍巾「1種圍法」：從脖子暖到手腳

天氣轉冷，不少人第一時間就把圍巾拿出來，但你知道嗎？圍巾怎麼圍，保暖效果其實差很大。《優活健康網》特選此篇，東京服飾專門學校的專家古賀由紀夫指出，圍巾不只是裝飾品，圍法正確與否，會直接影響體溫保持，甚至影響全身血液循環，不只脖子暖，連手也跟著暖起來。







3種常見圍法，哪一種最暖？



日常最常見的圍巾圍法，大致可分為3種：

1. 雙重圍法

把圍巾掛在脖子上，兩端繞到後方再回到前面。

2. 單環圍法（One Loop）

圍巾對折後掛在脖子上，將另一端穿過形成的圓圈。

3. 領帶式圍法

圍巾在前方交叉，再將布料穿過脖子前的圈，像打領帶一樣。





實測結果出爐：單環圍法勝出



為了比較這3種圍法的實際保暖效果，古賀由紀夫找來一位20多歲女性進行實測，在室溫僅攝氏10度的房間內，每一種圍法各維持30分鐘，並利用熱成像儀觀察體溫變化。結果顯示，單環圍法的保暖效果明顯優於其他兩種。

30分鐘後取下圍巾，比較脖子周圍的溫度分布，單環圍法的頸部溫度最高，保暖程度幾乎呈現「壓倒性差異」。原因就在於「布料重疊層數」。

從結構來看，雙重圍法與領帶式圍法，脖子周圍大多只有兩層布料；但單環圍法在頸部形成四層布料包覆，能有效鎖住體溫、減少熱量流失，同時阻擋冷空氣進入。





不只脖子暖，連手也跟著暖



更有趣的是，熱成像畫面還發現一個現象：在單環圍法的情況下，即使手沒有被圍巾或衣物覆蓋，手部溫度仍明顯上升，輪廓清楚可見；反觀其他兩種圍法，手部幾乎沒有升溫。

古賀由紀夫解釋，這與人體血液循環有關。頸部是大型血管通過的重要部位，當脖子保暖充足、血流順暢，溫熱的血液就能更有效地輸送到手腳末端，讓全身感覺更暖，這也是為什麼「顧好脖子，全身都受益」。





圍巾還有「隱藏版」保暖技巧



古賀由紀夫也提醒，圍巾若能稍微拉高、覆蓋到口鼻附近，保暖效果會再提升。因為圍巾常使用的羊毛、喀什米爾等天然材質，在接觸呼吸時產生的水蒸氣後，纖維本身會釋放熱能，等於形成一層自然的「暖氣層」，有助於維持臉部與頸部溫度。





冬天防寒小細節很重要



天冷時，與其一味加厚衣服，不如從「圍對圍巾」做起。選擇單環圍法，讓頸部完整包覆，不僅能有效防寒，還能促進血液循環，讓手腳不再冰冷，是簡單又實用的冬季保暖技巧。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」最保暖 連手也變熱）

