「保暖神衣」好市多登場！網見「跳水價格」驚呆 評價兩極

最近氣溫驟降，美式賣場好市多被發現上架了號稱「保暖神衣」的品牌Patagonia，近期更是推出大特價，從4199元打折成3299元，價格大降了將近千元，讓有位10月多才買給老婆的人夫超無奈，直呼這價格根本「打到骨折」。

一名人夫在好市多商品消費心得分享區表示，才剛幫老婆買了一件Patagonia的刷毛外套，近日發現價格大下殺，無奈直呼「10月初才幫老婆買一件，想說4199元已經很便宜了…結果現在打到骨折了…」，有人分享買貴退差價的方式給這位人夫「印象中可以退差價，會員卡一刷就出來了」。

貼文引起網友踴躍討論，有人扼腕「怎麼沒有男款的」，也有不少人安慰這位人夫「再買一件攤平成本」、「先買先享受，後買享折扣」、「逢低加碼買進」，並有網友按照好市多過往慣例推斷「個位數不是7，還有可能會再降價」。

也有網友認為這品牌的衣物版型不好看、不是很值得這個價位，有南部網友分享「這種外套大概只有每年冬天上山的時候會穿到，都是躺在衣櫥裡長塵蟎」。不過，有熟悉這個品牌的網友也解釋「這品牌主打環保概念，只要有破損都能免費修補，材質方面就是機能衣服，價值在這裡」。

