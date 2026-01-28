保暖衣物竟釀紅疹爆發 醫警告：這材質別直接穿

天冷時民眾紛紛穿上保暖衣物禦寒，不過兒童感染科醫師顏俊宇表示，近日診間出現不少身體冒紅疹的病患，經詢問發現很多都是因為穿「內刷毛」衣服造成；醫師提醒，刷毛雖然保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的人來說，可能是皮膚的災難，建議接觸身體的第一層衣服最好選擇純棉材質。

顏俊宇日前在臉書粉專發文指出，最近診間看到不少身體冒出紅疹的小病患，很多爸媽急著問，「是不是過敏，還是傳染病？」他仔細詢問病史，原來是因為最近常穿有「內刷毛」的衣服。

顏俊宇表示，刷毛雖然保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的孩子來說，這可能是皮膚的災難，刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮炎；這種材質保暖力強，但排汗差，汗水悶在裡面，極容易誘發熱疹，或讓蕁麻疹大發作。

顏俊宇建議，不管天氣多冷，接觸身體的第一層務必選擇純棉質，純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，這樣既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚。

如果紅疹已經發作，顏俊宇教民眾居家護理，洗澡水溫不過高，因為過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢；不要使用過多沐浴乳，用清水帶過即可，減少化學物質二次刺激；沖乾淨後，趁身體還微濕、水分還留在皮膚表面時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏障。

