保暖衣物與熱食 為寒冬街頭增添生機

時序進入寒冬，美國慈濟志工陸續展開送暖活動，沙加緬度慈濟人與慈青們，為街友們送來厚衣厚襪。華府慈濟人文學校，結合定期的食物發放，讓孩子們整理二手衣物，親手交給有需要的人。

大雪紛飛，慈濟華府會所外，已有人在外排隊等待領取食物，這次了新鮮蔬果，還多了保暖衣物，可供選擇。

慈濟人文學校學生 劉泰爗：「幫他們的時候 看到他們這麼開心，我自己也非常開心。」

慈濟人文學校老師 陳郁茹：「有機會和他們講幾個，以前學過的西班牙文，他們也願意交流 說他們孩子幾歲，需要的是長袖還是短袖。」

華府慈濟人文學校，在感恩節時，舉辦舊衣回收活動，並且結合慈悲大挑戰，讓孩子學會付出與關懷。

華府慈濟人文學校校長 劉必威：「透過這個活動 感受到，把一些自己沒有需要的東西，還是可以捐出來，把它送給有需要的人。」

在沙加緬度，這分溫暖也及時送達。

慈濟志工 陳碧惠：「平常在這個市區看到的，都是上班族 來來去去，但是每到周末的時候 就可以看到，這麼多的街友 聚集在這個地方，來尋求食物和禦寒的物資。」

街友 傑西：「有這麼多的計畫 像現在 慈濟，一直在默默幫助社區。」

街友 迪安娜：「今天謝謝你們，我喜歡你們的制服，我很開心。」

早在2002年時，志工與加州大學慈青，每周日都會來到這，提供街友早餐，但在2019年因新冠疫情而中斷，曾經參與過的羅俊彥，這次以慈青社社長的身分，邀約同學一起來服務。

慈青 羅俊彥：「我今天負責發放袋子，讓大家可以把，襪子 暖暖包 毛毯 外套，等物品放進去，我看到了很多開心的笑容，這真讓人很開心。」

慈青 刑詠心：「我負責發放暖暖包，也看到很多人帶著狗一起來。」

慈青 珍珠：「我負責發放襪子，我看到來自不同背景，不同生活經歷的人。」

慈青 廖悅凱：「看到這些人，隨身帶著他們所擁有的一切，讓我對自己是多麼幸福，擁有這麼多 產生了全新的體會與反思。」

就是有這分真情，即使身在攝氏近零度的空氣中，彼此都暖呼呼。

