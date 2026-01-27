保母姊妹惡虐死1歲剴剴！高等法院判決出爐 陳姓社工將再度開庭

即時中心／林韋慈報導

1歲10個月男童剴剴於2023年12月24日，遭惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐致死。台北地方法院國民法官一審依「凌虐兒童妨害自由致死罪」，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。姊妹倆不服判決提起上訴，高等法院二審今（27）日上午宣判，駁回上訴，維持原判，並裁定兩人延長羈押2個月。

檢方調查指出，57歲的劉彩萱自2023年9月4日至12月23日期間，長期以徒手或物品毆打剴剴，並以雙手捏拉其耳朵、將身體反折，使用長毛巾以「木乃伊式」綑綁四肢，將剴剴置於地板、兒童餐椅，甚至塞進水桶或木凳間。她命剴剴長時間僅穿尿布裸體罰站，或躺在地上、雙腳抬高頂住門板，冬天以冷水洗澡，並以泥狀隔夜飯菜餵食或灌食。

檢方認為，剴剴身上至少有42處傷勢，4顆牙齒斷裂或脫落，並長期遭受髒話等言語霸凌。2023年12月23日晚間10時許，剴剴因長期營養不良、身心狀況惡化，出現嘔吐、四肢冰冷、食慾不振及活動力下降等症狀。劉彩萱發現異狀後，未立即送醫，僅將剴剴放置於電腦房地板。直到24日凌晨0時21分，見剴剴已無意識，才將其送醫，但剴剴仍於同日凌晨0時27分，因低血容性休克宣告不治。

一審判決後，案件上訴至高等法院。檢方指出，一審對劉若琳判處18年徒刑過輕，並揭露劉彩萱曾5度拍攝捆綁剴剴的照片傳給妹妹，「5張照片捆綁姿勢皆不同」，顯示其是長期、系統性施虐。

除保母姊妹外，本案也延燒至社工責任。主責社工陳尚潔因涉嫌未善盡訪視責任，甚至偽造探視紀錄，遭檢方依《刑法》過失致死、偽造文書等罪起訴。案件已於今年1月22日再度於國民法庭開庭，並傳喚3名證人到庭說明。

外界質疑，剴剴年幼生命的消逝，除保母惡行外，亦與兒盟及相關社工的失職密切相關。剴剴出身脆弱家庭，其母親在服刑期間保外就醫產子，將剴剴交由外婆照顧後逃逸，外婆因經濟無法負擔保母費用，遂透過兒盟安排出養。自2023年9月1日起，剴剴由劉彩萱照料，直至12月24日死亡，期間主責社工陳尚潔卻從未發現異狀，並在紀錄中稱剴剴狀況良好，甚至於剴剴死後涉嫌修改紀錄避責。

檢方指出，文山居托中心人員於庭上證稱，陳尚潔是唯一負責與保母及外界溝通的窗口。儘管如此，陳尚潔至今仍否認犯行，並主張案件與她無關。

本案將於29日再度開庭，預計傳喚剴剴外婆到庭，並與陳尚潔進行交互詰問，社會各界亦持續關注相關責任是否能被完整釐清。

