保母姊妹涉虐死剴剴案大事記

（中央社記者劉世怡台北27日電）保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，一審國民法官法庭認定她們以虐取樂等，判決無期徒刑、18年徒刑。經上訴，二審高等法院今駁回上訴，維持原判，可上訴。

以下為本案大事記：

--民國112年8月間，兒童福利聯盟經媒介機制，委託保母劉彩萱照顧1歲「剴剴」。

--112年9月1日起至12月23日晚間10時許，保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉對「剴剴」犯凌虐、妨害自由與傷害等。

--112年12月24日凌晨，「剴剴」無意識，傷重送醫不治。

--113年4月18日上午，台北地檢署偵結，依凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由，因而致人於死罪，以及成年人故意傷害兒童致死罪，共3罪起訴劉彩萱、劉若琳，案件屬於國民法官審理案件。

--113年4月18日傍晚，台北地院召開接押庭，劉彩萱承認有綑綁男童及打腳底，否認其他犯行；劉若琳不認罪，均請求交保。法官諭知，2人續押並禁見。

--113年5月7日，劉彩萱的王姓丈夫、兒子涉偽證、滅證遭列被告，另2名子女為證人，赴台北地檢署到案說明，經檢察官漏夜偵訊後，8日凌晨諭令4人請回。

--113年8月27日，兒福聯盟陳姓女社工涉偽造訪視紀錄，台北地檢署偵結，依偽造文書、過失致死等罪起訴，並建請法院從重量刑。

--113年10月9日，劉彩萱、劉若琳聲請「不行國民參與審判」，主張媒體在偵查階段大量報導，已讓社會輿論攻擊、霸凌2人，讓2人被貼上惡魔保母標籤，懷疑若以國民法官審理是否公正。台北地院合議庭駁回。

--114年1月6日，兒福聯盟陳姓女社工被控偽造訪視紀錄案，台北地院開庭，陳女否認造假訪視紀錄。

--114年3月19日，台北地院國民法官庭開準備程序庭，確認審理期日及流程，預計法官與國民法官評議後，案件於5月13日宣判。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人集結法院外高呼不得假釋等訴求。

--114年4月9日，劉彩萱、劉若琳另涉凌虐2名幼童遭起訴；台北地院開庭，劉彩萱僅承認對1名幼童犯妨害自由，其餘不認罪，劉若琳則否認犯罪，2人均有調解意願。

--114年4月21日，台北地院進行國民法官選任程序，選出6名國民法官與4名備位國民法官。

--114年4月22日，選任的國民法官及備位國民法官與3名職業法官共組合議庭審理「剴剴」案，進行開審程序。

--114年4月29日至30日，鑑定人法醫師許倬憲、醫師呂立和醫師丘彥南分別出庭報告鑑定結果，「剴剴」死亡方式為他殺，遭他人傷害致死，全身有42處傷勢，受到長期多重虐待（身體虐待、精神虐待、嚴重疏忽及疑似性虐待），造成身心嚴重受創。

--114年4月30日，台北市長蔣萬安於議會時表示，行政裁處部分，去年向檢方索取資料，4月28日拿到起訴書，會開罰劉彩萱、劉若琳各新台幣60萬元。

--114年5月2日，劉若琳坦承事發後刪除與姊姊劉彩萱的訊息，但否認以罰站、灌食等方式凌虐剴剴。

--114年5月5日，鑑定人馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋出庭報告「量刑前社會調查鑑定」結果，就劉彩萱自稱幻聽達20年，懷疑因患有思覺失調症、幻聽影響而犯案，鑑定團隊認為她並無這些跡象，卻「不實陳述自己有精神疾病」。

--114年5月7日，劉彩萱庭上致歉並稱認錯願接受懲罰，檢察官建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年至18年徒刑。全案辯論終結。

--114年5月13日，台北地院判決劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

--114年5月15日，台北地院認為劉彩萱、劉若琳被判重刑，有畏罪逃亡動機，而串證可能性減低，裁定同年月18日起延押2個月，解除禁見。

--114年7月1日，劉彩萱、劉若琳以及檢方均提起上訴，二審台灣高等法院開庭，為確保日後審判程序及刑罰執行順利進行，諭知予以羈押。

--114年9月23日，台灣高等法院開庭，法官詢問開啟修復式司法可能，劉彩萱律師稱有意願、劉若琳律師主張無罪沒意願，被害家屬律師說，沒認罪沒開啟契機。群眾聚集高等法院前表示，司法必須嚴懲到底，勿讓虐童致死案件被輕縱。

--114年11月10日，台灣高等法院召開準備程序庭，法官確認全案聲請調查證據範圍，包含函查台北看守所有關劉彩萱、劉若琳的接見、書信等狀況，了解復歸社會可能性以及函查法務部年報及內政部資料，了解受刑人假釋率及平均壽命表等，證明劉彩萱若遭判無期徒刑，是否幾乎等於完全隔絕社會，有無裁量過重的不當。

--114年12月22日，台灣高等法院召開辯論庭，最後陳述時，劉彩萱起身鞠躬哭著說，對不起，會請律師跟被害家屬談賠償；劉若琳則沒話說。法官庭末諭知115年1月27日宣判；劉彩萱、劉若琳皆表明不出庭聆聽宣判。

--115年1月27日，台灣高等法院判決駁回上訴，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。（編輯：李亨山）1150127