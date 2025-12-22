保母姊妹虐剴剴案二審辯論庭 民團群眾籲勿輕縱

（中央社記者劉世怡台北22日電）「剴剴」遭虐死案，二審今天開庭辯論，可望辯結定宣判日。群眾約百人到場聲援「剴剴」，盼嚴懲到底，勿輕縱保母姊妹劉彩萱、劉若琳。上午檢辯爭執聚焦保母犯案動機。

二審台灣高等法院開庭前，時代力量黨主席王婉諭接受媒體聯訪表示，她一直都關心「剴剴」案，今天二審將進行言詞辯論庭，她認為不止是「剴剴」案後續，更希望不要再有這樣的孩子受到虐待，從兒少安置，機構、系統應更完善等，目前兒少相關專責機構，衛福部已設立兒家署，後續如何推動，希望群眾也能持續關注。

法庭上，檢察官論告時，欲以簡報回顧引用剴剴遭捆綁等照片，辯護人立即提出異議。審判長廖建瑜諭知，為保護被害人隱私及旁聽民眾看到照片恐心理受傷，將庭內大螢幕關閉，簡報內容僅出現在法官以及檢辯雙方前電腦。

未料引起旁聽民眾多人抗議，大聲表示「要看」，應該要播放出來公審被告惡行，剴剴已死亡沒有隱私權問題，而且看了照片不會心理受傷，進而要求旁聽民眾主動投票表決，法庭內情緒鼓譟，法警長立刻帶著10多名法警進入法庭維持秩序，並適時安撫情緒激動旁聽民眾，審判長廖建瑜再次重申，「死者也是有隱私，一切依照法庭旁聽規則」，請旁聽民眾遵守。

檢察官論告表示，再過2天就是12月24日聖誕夜，但是民國112年12月24日凌晨，1歲10月13天大的孩子（剴剴）卻失去生命；對1個孩子長期捆綁、罰站，造成他外傷又不給充分的營養，是會致死的。

檢察官表示，依照被告2人通訊紀錄，劉彩萱說「看他不順眼」「又打他」「我有修理他」「我怕我又失手打暈他」等語，而劉若琳是唯一見聞可以阻止劉彩萱，卻沒有阻止反而是參與加入捆綁剴剴，甚至故意刮傷他的頸部，2人共犯以虐取樂，犯行明確，原審判決並無違誤。

檢察官敘述剴剴被虐過程，旁聽民眾多人哭泣出聲，不停拭淚，包含藝人郁方等人。

劉彩萱辯護人表示，悲劇的起點為被忽略的交接創傷與分離焦慮，本件是惡性循環的開始，剴剴的特殊行為與劉彩萱的困境有關，劉彩萱曾說，剴剴哭叫頻率高，安撫無效而哭得更大聲，只好放任他。

辯護人答辯表示，劉彩萱動機是長期不良互動的「惡性循環下的失控」，並不是一時的「以虐取樂」，犯罪手段部分，無法證明有餵食剴剴燒焦食物，實際上是因流理台易阻塞及淹水，當時才會把燒焦鍋巴，以果汁機打泥，再拿去後門水溝倒掉。

另外，辯護人強調原審國民法官心證遭污染，受媒體報導妖魔化被告2人，明顯違法；檢察官反駁表示，原審國民法官庭期間，審判長已有告知國民法官，有關媒體轉述及報導，不能當證據，而且報導菸燙傷及拔指甲並非本案。

全案緣於，劉彩萱、劉若琳姊妹於112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。

檢方僅針對劉若琳科刑18年過輕，提起上訴；劉彩萱、劉若琳對原審判刑全部上訴，案件由二審高院審理。（編輯：方沛清）1141222