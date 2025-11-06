保母家長大的他 如今攻讀頂大博士

今年新芽獎學金得主何勁廷，可說是逆境中的學霸，從小沒補習，一路攻讀到頂大博士。成長歷程也很不尋常，父母離異，他還沒滿周歲就寄養在保母家，好多年沒有生父的消息，高中再取得聯繫，竟是要為爸爸辦後事，慈濟就在那個他懂事、卻最無助的時刻撐住了他，直到現在。

假日清晨穿梭在資源回收區之間，這名年輕人是婆婆媽媽的好幫手。

「 這樣你知道嗎 (好)，孩子很聰明 我一講就懂。」

他可是名符其實的學霸，不曾補習學業卻一路攻頂，目前就讀陽交大資工博士班，科技產業搶手人才。

何勁廷的阿媽 黃綉蓉：「歹竹出好筍 他實在很乖，很乖 從小就很安靜， 讀書 什麼都自己來。」

「 第一名 勁廷，怎麼有人都第一名。」

成長歷程也很不一樣，他剛滿月父母就離婚；不到一歲，就寄養在保母家；親生爸爸後來沒錢繳費就此失聯，他從此住在毫無血緣的養母家。

何勁廷的養母 楊郁心：「可能他跟我有緣，他們(親友)都講說，不然送去社會局安置 我說不要。」

新芽獎學金得主 何勁廷：「這麼多年來，其實就我有記憶以來，(生父)見面次數可能不到10次，所以那時候很突然接到這個消息，就要幫他(生父)辦後事。」

那時他只是個高中生，卻得突然幫久未謀面的爸爸辦後事，經濟與心理壓力都難以承受，所幸有一股力量撐住他。

慈濟志工 邱辛美：「我們那時候就是協助他，爸爸這個喪葬補助的部分。」

新芽獎學金得主 何勁廷：「師姑那時候就覺得，我們這樣太辛苦了，所以她最一開始希望說，至少在學費上 她可以幫助我們，讓我們減輕助學貸款的負擔。」

從高中到博士班，慈濟志工陪伴守護，何勁廷也從不讓人失望，竭盡所能參與志工活動，新芽獎學金頒獎典禮、茶園除草、祈福會的工作人員，他甚至跟著疼愛他的志工阿姨一起訪貧關懷。

慈濟志工 邱辛美：「心寬念純的孩子他沒有貪念，他那時候就跟我講說 師姑，我已經開始有在兼家教，我有收入，所以我們這個部分就可以停，是他自己主動說要停止(補助)的，我覺得這很難得。」

何勁廷雖然成長在寄養家庭，但是養母和阿媽都將他視如己出，和親生孩子沒有差別。

新芽獎學金得主 何勁廷：「我覺得我算滿樂觀的。」

何勁廷的養母 楊郁心：「都是他自己的努力 他好厲害，他有辦法玩 就有辦法讀書，我說 我撿到了，我對外面都講說我三個小孩，對 我撿到的 。」

現在全家都以他為榮，而他也始終抱著感恩與回饋。

