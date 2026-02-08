保母怒批新制草案 害年終泡湯

衛福部正研擬「居家托育服務定型化契約」草案，對保母年終獎金規定須「12月仍托育中」才能領取，引發強烈反彈。（本報資料照片）

衛福部研擬「居家托育服務定型化契約」草案，保母年終獎金規定須「至12月仍在托育中」才能領取，引發強烈反彈，有保母不滿指出，保母年終獎金多採取「依實際托育月數比例攤提」，草案將抹殺托育人員勞動成果，北市議員曾獻瑩痛批中央不該讓基層托育人員吸收成本。北市社會局回應，相關規定有檢討與調整空間，建議中央審慎評估。

衛福部近期擬提出居家托育服務定型化契約草案，其中對保母「12月或農曆年前仍在職的托育關係」才能收取年終獎金的規定，讓許多保母質疑不合理。

保母林小姐批評，托育實務上，幼兒2歲後在每年7、8月時就可能就讀幼兒園，中央新規定將抹煞保母最後1年的勞動成果。年終獎金是對於整段托育服務的肯定，不應取決於孩子在年底是否仍在托，目前保母年終獎金大多依實際托育月數比例攤提，並於托育契約明確記載，依當年保母實際提供照顧月份按比例計算年終，才能反映托育期間實際勞動付出。

曾獻瑩表示，居家托育服務定型化契約相關規範目前仍處於內部研議階段，尚未公告草案，但定型化契約將影響整體托育制度，中央應廣納第一線托育人員、地方政府及相關單位意見。

他強調，托育體系的穩定本來就是政府應承擔責任，縱使政策是希望減輕家長負擔，也不應將成本轉由第一線托育人員吸收。

曾獻瑩建議，政府可透過公共預算補助或制度保障來提升保母福利，包括以公費支持保母年終獎金，才能穩住人力、撐住托育量能、減輕家長負擔。

社會局統計，截至民國115年1月底，北市登記保母4293人、實際執業2585人。社會局婦幼科長粘羽涵表示，居家托育人員制度並未納入《勞動基準法》適用範圍，年休假及獎金制度亦不比照一般勞工規定，若逕行比照一般公司行號年終獎金機制發放，確實要考量實務上是否適用。

粘羽涵強調，實務上每年8月常有幼兒因就讀幼兒園離托，若以收托至12月底作為年終獎金發放條件，恐影響部分居家托育人員實際權益與福利保障，相關規定有檢討與調整空間，建議中央持續廣納各界意見，審慎評估更為妥適作法。