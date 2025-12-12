保母放任4歲女童獨自洗澡 她慘被嘔吐物噎死

一名保母因疏於照顧年僅4歲的女童，放任她獨自洗澡，導致其不幸被嘔吐物嗆到窒息。（示意圖／翻攝自Pexels）





日本東京都世田谷區發生一起兒童意外事件，一名70多歲的保母因疏於照顧年僅4歲的女童，放任她獨自洗澡，導致女童不幸被嘔吐物嗆到窒息身亡。事後，保母因涉嫌業務過失致死被移送檢察機關，並已承認指控。

根據日媒《Yahoo!ニュース》報導。東京都警視廳世田谷署於9日以業務過失致死罪嫌，將該名保母送交檢察機關調查。據了解，死者女童與母親同住，而該名保母此前曾多次為女童提供照護服務，因此雙方對保母的信任度較高。

警方調查指出，事故發生在2月25日晚間。當時，年僅4歲的女童獨自一人在公寓浴室洗澡，而保母未能妥善注意女童的安全，導致女童吸入嘔吐物而窒息。事發後，女童被緊急送往醫院，但仍不幸身亡。世田谷署表示，女童的母親因外出不在現場，因此無法及時發現異常情況。而保母事後也承認了相關指控。

類似事件也曾發生在馬來西亞。根據《星洲網》報導，5月20日，一名7歲女童寄宿在保母家中時，獨自爬上窗邊的椅子，意外從29樓墜落至5樓露台，不幸當場身亡。女童母親事後表示，自己因6歲兒子感染手足口症，醫師建議隔離五天以防傳染，因此才將女兒暫時寄宿保母家。

女童母親補充，自己的兩個孩子過去都是這名保母照顧長大的，「雖然現在都上學了，但他們還是很喜歡去保母家玩。」她認為，保母可能因為孩子只是偶爾前往家中玩耍，才未設置窗戶防護設施，導致意外發生。女童母親最後仍在家人陪伴下，前往醫院與女兒見最後一面。

