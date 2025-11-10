保母虐死「剴剴」案二審開庭 民團將到場籲辯方別利用程序拖延訴訟

記者楊佩琪／台北報導

保母劉彩萱、劉若琳姐妹被控凌虐致死1歲男童「剴剴」案，一審台北地方法國民法官認劉彩萱「以虐取樂」，判處無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，姐妹倆提起上訴。全案二審高等法院10日下午再度開庭，兒少守護行動聯盟也將在高院外，呼籲各界應持續關注剴剴案審理進度，期盼辯方別再利用程序手段影響司法進程。

根據一審判決，台北地院國民法官庭認為，劉彩萱凌虐事證明確，身為專業保母，卻「以虐取樂」，使得剴剴生前遭受身體疼痛、飢餓，精神遭受嚴重侵害，終至死亡，犯行重大，且直到證據調查完畢才坦認部分犯行，迄今也未與家屬達成和解取得原諒，依法判處無期徒刑。

妹妹劉若琳部分，雖非主要照顧者但也是專業保母，至今仍否認犯案。但依證據顯示，劉若琳不僅刮傷剴剴脖子，且協助限制其行動，亦有主動追蹤、鼓吹劉彩萱對剴剴所為之綑綁、罰站、傷害等舉止，甚至提供意見，附和、迎合劉彩萱，且有刪除對話紀錄滅證事實，依法判處有期徒刑18年。

