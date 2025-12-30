保母訪視經費減列逾400萬 許淑華轟市府：只求官不負責 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

剴剴兒虐案至今已屆滿2年，台北市議員許淑華今（30）日重申對制度檢討的關切。她質疑台北市政府在發生重大兒虐事件後，不僅未針對保母訪視及督導機制強化把關，竟還在114年度預算中減列保母訪視相關經費，並批評市府至今無人因行政疏失受到懲處，是「求官不願負責」的表現。

許淑華指出，台北市「居家式托育服務人員訪視」之輔導、管理及訓練經費，共計減列了 4,198,320 元。根據市府於預算審查會議的回應，減編主因為中央增加補助，且受「家外送托政策」影響，親屬保母人數下降，故減編3至4位親屬訪視員，約節省270萬元。

然而，許淑華表示，一般保母人數並未減少，113年北市登記托育人員為4,253人，114年仍有4,186人，所需的訪視人力依然維持在68人。她強調，訪視壓力與責任並未變輕，在制度亟需補強的情況下，政府理應增加費用與人力，而非優先從孩子的安全相關預算下手。

針對行政責任部分，許淑華提到監察院已於今年5月提出調查報告並糾正台北市政府，她曾公開呼籲蔣萬安市長應針對三大行政疏失提出懲處名單。但她批評，事發至今社會局等相關單位沒有任何一位主管或承辦人被究責。

許淑華強調，身為督導單位的台北市政府若無人受處分，並非負責任政府應有的態度。 她表示，在本次預算審查中，將持續追蹤此議案，要求市府重新審視經費編列的合理性並強化整體系統機制，強調「不能就這樣算了」。

照片來源：許淑華辦公室

