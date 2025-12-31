保母訪視預算減列逾400萬 許淑華批：失去剴剴的代價還不夠嗎？

台北市議員許淑華轟台北市政府「求官不願負責」。(資料畫面)

剴剴虐童案至今已屆滿2年，今年5月監察院也提出調查報告，糾正台北市政府。然而，台北市議會民政委員會近日審查預算，議員許淑華發現，台北市「居家式托育服務人員訪視」輔導、管理及訓練經費減列400萬，讓她忍不住痛批「失去剴剴的代價還不夠嗎？」

台北市議員許淑華昨（30日）在臉書發文指出，剴剴離開已整整兩年，過去這段時間，她在市議會不斷檢討，制度到底發生什麼問題。保母制度、訪視頻率、督導機制，哪一個環節出了問題，「市府有沒有真正檢討過？失去剴剴的代價還不夠嗎？喚不醒訪視制度鬆散、無人懲處，只剩求官不願負責的政客！」

許淑華表示，剴剴案發生2年後，她看到的是另一個令人心寒的事實，台北市政府竟然減少了保母訪視相關的預算，台北市「居家式托育服務人員訪視」輔導、管理及訓練經費，減列了419萬8,320元，「一個發生過重大兒虐事件的城市，不是更該增加訪視、強化把關，而是選擇『省錢』？」

許淑華說明，根據市府於預算審查會議的回應，減編主因為中央增加補助，且受「家外送托政策」影響，親屬保母人數下降，故減編3至4位親屬訪視員，約節省270萬元。然而，一般保母人數並未減少，113年北市登記托育人員為4,253人，114年仍有4,186人，所需的訪視人力依然維持在68人。許淑華認為，訪視壓力與責任並未變輕，在制度亟需補強的情況下，政府理應增加費用與人力，而非優先從孩子的安全相關預算下手。

針對行政責任部分，許淑華提到，監察院已於今年5月提出調查報告並糾正台北市政府，她曾公開呼籲台北市長蔣萬安應針對三大行政疏失提出懲處名單，但事發至今，社會局等相關單位沒有任何一位主管或承辦人被究責，身為督導單位的台北市政府若無人受處分，並非負責任政府應有的態度。 許淑華強調，在本次預算審查中，她將持續追蹤此議案，要求台北市政府重新審視經費編列的合理性，並強化整體系統機制，「不能就這樣算了」。





