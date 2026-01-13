保母餵1歲半幼兒吃起司饅頭！塞「5塊碎屑」缺氧過久 搶救45天不治

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

新北市一名64歲潘姓保母前年在照顧1歲半男童時，餵食起司饅頭不慎造成幼兒噎食。男童因呼吸道遭饅頭碎塊阻塞、缺氧時間過長，導致缺氧性腦病變，送醫搶救45天後仍宣告不治。台北地檢署今（13）日偵結，依過失致死罪嫌起訴潘姓保母。

新北市一名64歲潘姓保母前年在照顧1歲半男童時，餵食起司饅頭不慎造成幼兒噎食，搶救45天後宣告不治。（示意圖／unsplash）

起訴書指出，潘女為領有居家托育證書的專業保母，應具備嬰幼兒照護及緊急應變能力，也應明知未滿2歲幼兒的呼吸與吞嚥功能尚未發展成熟，餵食時須依幼兒咀嚼能力調整食物大小與速度，並確認完全吞嚥後才能進行下一口。

事件發生在2024年3月18日中午，潘女在餵食受託男童起司饅頭時，未注意幼兒吞嚥狀況，導致饅頭碎塊卡在口腔與咽喉。潘女發現男童出現頸部歪斜、臉部及嘴唇發紫等缺氧症狀後，未立即撥打119求助，也未第一時間進行完整急救措施，而是先致電友人及社區保全，改由友人報案求救。

直到接獲救護人員電話指示後，潘女才對男童實施CPR，並從口中挖出2塊起司饅頭碎塊。救護人員趕抵後，隨即將男童送往台北慈濟醫院急救，到院時已無呼吸心跳。醫師插管治療時，另在男童咽部發現仍殘留3塊起司饅頭碎塊。由於呼吸道長時間阻塞，男童出現嚴重缺氧性腦病變，送入加護病房持續治療，最終仍於同年5月2日因中樞神經與呼吸系統衰竭，由醫師拔除維生設備，宣告死亡。

