保母「電梯怒摔狗」致死！監視器全錄下 還謊稱被車撞

（記者許皓庭／綜合報導）印度南部邦加羅爾市近日發生一起駭人聽聞的虐狗事件，一名29歲狗保母因不滿飼主家中的寵物犬吠叫聲太吵，竟在電梯內失控出手，狠摔其中一隻小狗，導致當場死亡。她事後謊稱狗遭遇車禍喪命，試圖掩飾行徑，然而飼主調閱監視器後揭穿真相，震驚當地社區。警方已介入調查。

圖／印度一名29歲狗保母因不滿飼主家中的寵物犬吠叫聲太吵，竟在電梯內狠摔一隻小狗，導致當場死亡。（翻攝 Sagay Raj P || ಸಗಾಯ್ ರಾಜ್ ಪಿ X）

這起事件發生於10月31日，地點位於邦加羅爾北部Bagalur區一處高級住宅社區。根據電梯監視器畫面顯示，該名保母普什帕拉塔（Pushpalatha）當時牽著兩隻狗進入電梯，但進入不久便突然情緒失控，抓起其中一隻名叫「Goosi」的白色小狗，直接往牆面用力摔去。畫面中可見狗被重摔後當場失去生命跡象，另一隻狗則慌張逃離電梯。

警方指出，保母隨後將小狗的屍體拖出電梯，並通知飼主稱「狗被車撞死」。由於說詞前後矛盾，飼主心生懷疑，要求社區管理員協助調閱監視錄影畫面，才驚見愛犬在電梯中遭虐殺的完整過程。飼主悲痛不已，立即前往警局報案。

調查顯示，普什帕拉塔受僱於該飼主，每月薪資約23,000印度盧比（約新台幣8,000元），主要負責照顧與遛狗。她在警訊中坦承動手的原因，是因小狗連續吠叫讓她感到煩躁，一時情緒失控才釀成悲劇。

警方進一步發現，這名保母過去曾因涉嫌偷取飼主家中物品而被警告，因此不排除本次虐狗行為帶有報復動機。警方目前已依《防止虐待動物法》（Prevention of Cruelty to Animals Act）及刑法相關條文展開調查，普什帕拉塔恐面臨刑事起訴。

據《印度時報》（The Times of India）報導，該案曝光後引發社群強烈譴責，許多民眾湧入警方與動保團體留言痛批，「這不是一時情緒，是冷血殺害」、「應永久禁止她接觸動物」。印度多個動保組織也呼籲政府加重虐待動物刑責，並建立寵物照護人員審核制度。

邦加羅爾警方表示，目前已將普什帕拉塔移送當地法院偵訊，正調查是否涉及更多虐待案件。當局同時提醒飼主，應選擇有登記與培訓證照的寵物照護服務人員，以確保動物安全。

A domestic help allegedly threw & killed a pet dog ‘Goofy’ inside a lift, like washing clothes, as seen in CCTV footage in an apartment lift in #Bengaluru. FIR under BNS Sec 325 of #AnimalCruelty. Accused Pushpalatha absconding after complaint by owner Rashi Poojari pic.twitter.com/HHJLLN54hS — Sagay Raj P || ಸಗಾಯ್ ರಾಜ್ ಪಿ (@sagayrajp) November 3, 2025

