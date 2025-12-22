保源鼎盛關懷協會成立 為社區注入希望與關懷

高雄市三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會，本月廿日舉辦開幕茶會。（辜保源提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會，本月廿日舉辦開幕茶會，協會理事長辜保源表示，成立協會的初衷，是希望讓愛心更有系統、更長久地延續。

辜保源強調，未來不僅將深耕三民區，也期盼把這份善意擴散到全高雄，讓更多需要幫助的家庭能被看見、被照顧。

辜保源在三民區已默默耕耘二十年，長期陪伴弱勢家庭、傾聽里民需求，成為地方不可或缺的溫暖力量。如今，隨著保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會正式成立，這份愛與責任將以更穩健的組織力量持續推進。

廣告 廣告

高雄市三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會，本月廿日舉辦開幕茶會。（辜保源提供）

協會開幕茶會不僅象徵協會正式啟航，也邀請社會大眾一同見證社區新力量的開始，攜手為高雄注入源源不絕的希望與關懷。

開幕茶會現場氣氛溫馨熱絡，吸引眾多里民與關心社區公益的朋友共襄盛舉。活動中同步發放便當及餐盒給弱勢團體，透過實際行動傳遞關懷與溫暖。