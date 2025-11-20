保溫杯倒入「剛燒開熱水」打開噴出 男子灼傷眼部險釀意外

一名父親被保溫瓶噴出的熱水燙傷眼窩。（圖／翻攝大象新聞）

中國陝西省西安市近日發生一起居家意外事故。一名父親在為孩子使用保溫杯時不慎操作，導致熱水噴濺，造成眼部燙傷。根據《海報新聞》報導，該男子當時原本打算先用剛煮沸的熱水燙一下保溫杯，以確保清潔與溫度，但在倒入熱水後隨即打開杯嘴，卻不料高溫熱氣瞬間壓力釋放，導致熱水從杯口激烈噴出，灼傷其右眼周圍肌膚。

受傷男子表示，當下完全未料會有這麼劇烈的反應，熱水直接濺上眼部造成紅腫與不適。他也慶幸這次是自己遭殃，若當時是孩子在旁邊，恐怕後果更加嚴重。

這起事件經曝光後在網路上引起廣泛關注，不少網友留言表示：「切莫一時疏忽，釀成大禍」、「日常生活小疏忽，常隱藏大風險」、「真是個警醒人心的故事！提醒大家，小心使用保溫杯，避免燙傷」、「此番教訓不容忽視，望家長們能調整日常，科學使用身邊的產品」。

先前大陸廣東有一名小男童，將水倒保溫瓶後搖晃，結果煙霧氣體從保溫瓶杯蓋處爆開來。對此，國立中央大學物理學系教授、副系主任楊仲準表示，「我們煮水只有表面會有蒸氣，那你搖晃它的時候，它就有很多小的水氣，簡單講就是水珠它就會在罐體內，那水珠因為表面積大就會有更多蒸氣出來，所以它壓力會變大，一打開瓶蓋因為它壓力比外面大，所以它就會『碰』就會噴開。」

