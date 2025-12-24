保溫杯墊抽檢不合格 新北消保官籲慎選使用

（記者陳志仁／新北報導）冬季熱飲需求增加，插電式保溫杯墊成為不少民眾選擇；新北市政府消費者保護官抽檢市售商品，發現多數標示不符規定，甚至有產品所含限用有害物質超標，僅1件完全合格，提醒消費者選購與使用時務必留意安全風險。

圖／新北市政府消費者保護官隨機購買7件的’保溫杯墊商品，僅1件完全合格。（新北市政府消費者保護官提供）

新北消保官為維護商品安全，隨機購買7件市售插電式保溫杯墊，委由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）進行電器安全及限用有害化學物質檢測，並會同經濟發展局查核商品標示；檢測的結果顯示，僅1件商品完全合格，高達6件商品標示不完整，另有2件商品部分零組件所含有害的物質超過國家標準。

圖／消保官強調，消費者保護法賦予業者致力充實消費資訊的義務，依《消費者保護法》已要求相關業者商品下架並限期改善消費資訊。（新北市政府消費者保護官提供）

消保官指出，本次耐電壓與熾熱線測試均符合規定，但依據國家標準CNS 15663，檢測鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚含量時，發現2件商品部分零組件的含鉛量超過1,000 ppm；雖尚無明確科學證據顯示會直接危害人體健康，但廢棄電器若進入環境，恐對生態與人類健康造成長期影響。

消保官強調，《消費者保護法》賦予業者致力充實消費資訊的義務，依《消費者保護法》第36條規定，已要求相關業者商品下架並限期改善消費資訊，待補正標示限用物質含有情形後，始得重新上架販售，以保障消費者知情權，並作出正確理性的購買決定。

此外，抽檢也發現6件商品違反電器及電子商品標示基準，包括未以繁體中文標示、漏標商品名稱、型號、製造資訊、使用方法或警語等，其中新北市轄內案件已完成輔導改正，其餘則移請外縣市政府續處；消保官提醒，使用保溫杯墊時應避免潮濕環境，並避免觸碰加熱盤，以防燙傷。

