保溫杯放「這些東西」 秒變炸彈插入牆、傷眼
天氣變冷，不少民眾開始拿出保溫杯，但使用上要小心，有人習慣在保溫杯裡泡紅棗、枸杞，也有人清洗時放入清潔劑，加水後搖晃，結果保溫杯突然爆炸，原來這些物品在密封狀態下的保溫杯內會發酵，產生大量氣體，恐怕成為「自製炸彈」。
密閉結構產生大量二氧化碳 壓力過大恐爆炸
黑龍江有一名男子將除垢劑放進保溫杯，結果竟變成自製炸彈，保溫杯猛烈爆炸，杯體甚至插入牆面；還有女子使用保溫杯泡紅棗、枸杞，結果遭炸開的保溫杯砸傷眼睛。
除垢劑放進保溫杯，杯體爆炸甚至插入牆面。圖／翻攝自微博
類似事件接二連三，物理老師解釋，因為保溫杯是密閉結構，而紅棗、枸杞在密閉環境中泡熱水容易發酵，產生大量氣體；除垢清潔劑加水清洗茶垢時，也容易產生大量氣體，此時若壓力過大或杯身結構脆弱，就容易發生爆炸。
物理老師梅期光指出，一般在清洗保溫杯時，會放一些檸檬酸，以酸鹼中和的方式來清洗，碳酸鈣碰到酸也會產生二氧化碳，而二氧化碳的量只要超過保溫瓶所能承受的壓力，就可能發生爆炸。他建議瓶蓋以分開清洗的方式清潔，至於瓶身內壁則應以開放的方式進行清洗。
保溫瓶超過所能承受的壓力，就可能發生爆炸。圖／台視新聞製圖
放置過久反易生細菌！ 保溫杯熱飲仍要盡快喝
腎臟科主治醫師顏宗海提醒，若在保溫杯中放入牛奶、咖啡等熱飲，因為具有保溫效果，長時間放置反而容易滋生細菌，是NG行為。若喝下大量細菌，容易出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，建議民眾保溫杯中的熱飲仍須盡速喝完，避免影響健康。
