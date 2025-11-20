保溫杯泡熱「枸杞茶」竟爆炸！陸女眼球遭炸傷
天氣轉冷，不少民眾習慣使用保溫杯泡養生熱飲，但如果使用不當，有可能變成不定時炸彈。尤其是看起來沒有什麼傷害性的泡枸杞紅棗茶，由於會產生發酵氣體，在中國大陸已經發生了爆炸，甚至炸傷眼球的案例。
女子摀著雙眼，不斷痛苦叫喊，身上甚至還有血跡。中國一名女子使用保溫杯時突然爆炸，導致眼球被炸傷血流不止，往後一看，發現保溫杯倒在桌上，裡頭的枸杞散了出來，不敢置信這就是害保溫杯成了不定時炸彈的元兇。
理化老師李化：「它裡面可能有一些醣類發酵，那發酵之後就會產生二氧化碳，所以裡面壓力就會變得很大，那在壓力這麼大的情況下，你如果沒有適時的去釋壓，把它壓力釋放出來的話，瞬間打開就是爆炸。」
原來中藥及植物性食材，熱水加熱後會加速發酵，產生二氧化碳放久了，杯中氣壓增大，很有可能因為一個小動作就瞬間引爆。
冬天民眾時常習慣用保溫杯泡熱飲，可是這時候時常發生，蓋子蓋上很難再轉開，這個時候一定要先稍微遠離人體，輕輕鬆開杯蓋釋放裡面的氣體，再完整轉開，尤其要特別提醒，如果保溫杯裡面裝的是熱水，千萬不能搖晃，以免發生危險。
中國消防宣導影片：「熱水在密封環境下，會產生蒸氣，搖晃時會使壓力增加，導致杯子爆炸。」
尤其許多民眾清洗保溫杯時，都會同時加入熱水和清潔劑，搖晃之下保溫杯突然爆開。在中國就有男子的保溫杯炸開插進天花板裡，爆炸威力不容小覷，因此專家也特別提醒，保溫杯裝熱水不是不行，但一定要先用熱水簡單沖過再使用，避免溫差過大氣壓驟增，畢竟若是直接炸在人體，後果真的不堪設想。
