保溫杯泡「1物」突爆炸！砸進牆壁畫面曝光 專家：1舉動是大忌
天氣漸涼，不少人都會用保溫杯裝溫熱水喝。綜合陸媒報導，中國黑龍江省一名男子8月時，使用保溫杯熱水泡清洗劑後密封，沒想到杯子突然爆炸，保溫杯還因為衝擊力過大卡在牆壁內。專家指出，保溫杯之所以會爆炸，可能跟化學反應、微生物發酵、用力搖晃有關。
保溫杯爆炸事故頻傳！泡「2物」超危險
綜合陸媒報導，過去曾發生過多起保溫杯爆炸事故，今年8月黑龍江黑河一名男子用保溫杯裝熱水泡清洗劑後密封，結果保溫杯突然爆炸，熱水當場四濺，杯子還因為衝擊力過大嵌入牆內。2024年12月廣東東莞一名男孩用開水洗保溫杯，蓋緊蓋子後搖晃幾下，保溫杯就瞬間爆炸。
2024年四川一名女子在保溫杯中泡枸杞，用餐時放在桌上的保溫杯突然爆炸，將天花板炸出一個洞。2020年福建福州一名女子在保溫杯中泡紅棗忘了喝，經過10幾天擰開瓶蓋時突然爆炸，杯蓋彈起砸到女孩右眼，導致她眼球破裂。
保溫杯爆炸「3原因」曝光
專家指出，保溫杯會爆炸，主要跟化學反應、微生物發酵、用力搖晃有關。
1、微生物發酵：保溫杯內部、瓶蓋的縫隙中可能藏匿細菌，因為浸泡紅棗、杞等食材，由於營養豐富，導致微生物發酵後產生氣體，一旦密閉的保溫杯內部氣壓不斷增大，此時杯蓋被突然擰開，就可能導致液體噴湧而出，爆炸傷人事件。
2、化學反應：除垢劑、清洗劑在跟保溫杯內部的水垢接觸後，可能會觸發化學反應，若此時保溫杯處於密閉狀況，氣體沒辦法及時排出，導致氣壓升高，當壓力超過保溫杯的承受極限，就會引發爆炸。
3、用力搖晃：保溫杯內熱水泡發泡錠爆炸，原因是杯內的發泡錠會產生大量氣體，若在密封環境搖晃後，杯內壓力會明顯增加，進而導致杯子爆炸。
專家：「1型號」保溫杯恐泡出毒水
專家指出，使用錯誤材質的保溫杯，可能會導致人體「慢性中毒」。由於保溫杯大多都是不銹鋼材質，但是不鏽鋼中有三個代號較常見，分別是201、304和316。
其中201的錳含量高、耐腐蝕性較差，如果將其作為保溫杯的內壁，長時間存放飲品可導致錳元素溶出，熱水可能直接變「毒水」。金屬錳是人體必需的微量元素，但過量攝取錳會傷身，尤其是會傷害神經系統。
專家指出，304、316材質符合安全標準。 304不銹鋼中最重要的元素是鎳和鉻，這類材料具有良好的加工性能和耐腐蝕性能，錳含量低於2%；316不銹鋼的品質優於304，多了金屬鉬，耐腐性能更好。
牛奶、豆漿別用保溫杯泡！專家：恐引發腸胃不適
除了上述建議之外，專家指出，牛奶、豆漿等高蛋白的飲料最好在滅菌、低溫環境保存，如果加熱後長時間放置在保溫杯中，其中的微生物會迅速繁殖，導致牛奶、豆漿發酸、發霉，飲用後可能會引起腹痛、腸胃不適的症狀。
另外，如果用保溫杯持續高溫泡茶葉，可能會破壞茶葉中的活性、芳香物質，導致營養流失，茶色暗沉味道苦澀。專家指出，保溫杯中溫度較高，中藥若長時間放置可能會變質，建議放涼後放入冷藏保存，下次要喝再加熱即可，不要放入保溫杯。此外，若碳酸飲料、果汁，若長時間存放在保溫杯內，可能會對不銹鋼材質產生腐蝕，導致重金屬溶進飲料當中。
更多鏡報報導
刺殺安倍晉三…山上徹也曾守兄遺體淚崩「都我錯」 妹：我們家被邪教摧毀
雲霄飛車突脫軌釀1死！女遊客慘「跌落20英尺」 遊樂園拒絕賠償
山東「瘋子新娘」爆紅！跑遍婚紗店與婚禮 真實身世令人鼻酸
其他人也在看
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
輝達超狂財報爆隱憂 陸行之警告「唯一的遺憾」突然反轉
輝達在台灣時間20日清晨公布最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，刺激盤後股價大漲超過6%，帶動亞洲股市與AI供應鏈族群股價大漲。對此，知名分析師陸行之看好輝達有機會扭轉科技股近期的頹勢，但陸行之也提到「唯一的遺憾」是輝達庫存持續增加，供應鏈最怕大客戶買太多突然反轉。中時財經即時 ・ 2 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 14 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 20 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 17 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
美驚傳「鏈鋸熊」出沒！超扯畫面曝600萬網：拜託日熊別學
國際中心／徐詩詠報導日本近期因氣候變遷導致出現熊害，不少熊隻前往民眾居住地覓食，造成部分民眾傷亡。相關畫面曝光後，引發日本人恐慌。如今在社群上流傳一段影片，地點是位於美國田納西州，一名男網友抱怨新買的電鋸放在屋外，半夜竟被熊叼走，影片讓日網友看傻眼，直呼拜託日本熊不要學。民視 ・ 2 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 10 小時前
老闆換人當？阿堂鹹粥招牌「2字突消失」原因曝光
先前因為調漲售價引起討論的「阿堂鹹粥」，近期被發現店面出現大變動，招牌、菜單上都少了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據悉，這跟老闆阿堂幫兒子作保而欠債有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前