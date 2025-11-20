保溫杯泡「1物」突爆炸！砸進牆壁畫面曝光 專家：1舉動是大忌

中國一名男子用保溫杯泡清洗劑，結果杯子發生爆炸。圖／翻攝自中國消防

天氣漸涼，不少人都會用保溫杯裝溫熱水喝。綜合陸媒報導，中國黑龍江省一名男子8月時，使用保溫杯熱水泡清洗劑後密封，沒想到杯子突然爆炸，保溫杯還因為衝擊力過大卡在牆壁內。專家指出，保溫杯之所以會爆炸，可能跟化學反應、微生物發酵、用力搖晃有關。

保溫杯爆炸事故頻傳！泡「2物」超危險

綜合陸媒報導，過去曾發生過多起保溫杯爆炸事故，今年8月黑龍江黑河一名男子用保溫杯裝熱水泡清洗劑後密封，結果保溫杯突然爆炸，熱水當場四濺，杯子還因為衝擊力過大嵌入牆內。2024年12月廣東東莞一名男孩用開水洗保溫杯，蓋緊蓋子後搖晃幾下，保溫杯就瞬間爆炸。

2024年四川一名女子在保溫杯中泡枸杞，用餐時放在桌上的保溫杯突然爆炸，將天花板炸出一個洞。2020年福建福州一名女子在保溫杯中泡紅棗忘了喝，經過10幾天擰開瓶蓋時突然爆炸，杯蓋彈起砸到女孩右眼，導致她眼球破裂。

保溫杯爆炸「3原因」曝光

專家指出，保溫杯會爆炸，主要跟化學反應、微生物發酵、用力搖晃有關。

1、微生物發酵：保溫杯內部、瓶蓋的縫隙中可能藏匿細菌，因為浸泡紅棗、杞等食材，由於營養豐富，導致微生物發酵後產生氣體，一旦密閉的保溫杯內部氣壓不斷增大，此時杯蓋被突然擰開，就可能導致液體噴湧而出，爆炸傷人事件。

2、化學反應：除垢劑、清洗劑在跟保溫杯內部的水垢接觸後，可能會觸發化學反應，若此時保溫杯處於密閉狀況，氣體沒辦法及時排出，導致氣壓升高，當壓力超過保溫杯的承受極限，就會引發爆炸。

3、用力搖晃：保溫杯內熱水泡發泡錠爆炸，原因是杯內的發泡錠會產生大量氣體，若在密封環境搖晃後，杯內壓力會明顯增加，進而導致杯子爆炸。

專家：「1型號」保溫杯恐泡出毒水

專家指出，使用錯誤材質的保溫杯，可能會導致人體「慢性中毒」。由於保溫杯大多都是不銹鋼材質，但是不鏽鋼中有三個代號較常見，分別是201、304和316。

其中201的錳含量高、耐腐蝕性較差，如果將其作為保溫杯的內壁，長時間存放飲品可導致錳元素溶出，熱水可能直接變「毒水」。金屬錳是人體必需的微量元素，但過量攝取錳會傷身，尤其是會傷害神經系統。

專家指出，304、316材質符合安全標準。 304不銹鋼中最重要的元素是鎳和鉻，這類材料具有良好的加工性能和耐腐蝕性能，錳含量低​​於2%；316不銹鋼的品質優於304，多了金屬鉬，耐腐性能更好。

牛奶、豆漿別用保溫杯泡！專家：恐引發腸胃不適

除了上述建議之外，專家指出，牛奶、豆漿等高蛋白的飲料最好在滅菌、低溫環境保存，如果加熱後長時間放置在保溫杯中，其中的微生物會迅速繁殖，導致牛奶、豆漿發酸、發霉，飲用後可能會引起腹痛、腸胃不適的症狀。

另外，如果用保溫杯持續高溫泡茶葉，可能會破壞茶葉中的活性、芳香物質，導致營養流失，茶色暗沉味道苦澀。專家指出，保溫杯中溫度較高，中藥若長時間放置可能會變質，建議放涼後放入冷藏保存，下次要喝再加熱即可，不要放入保溫杯。此外，若碳酸飲料、果汁，若長時間存放在保溫杯內，可能會對不銹鋼材質產生腐蝕，導致重金屬溶進飲料當中。



