保溫杯用到「鉛中毒」確診1年內喪命！醫警告出現3徵兆快丟
不少人習慣每天帶著保溫杯裝咖啡、茶或熱水，卻沒想過，一個「用很久、看起來還能用」的保溫杯，竟可能成為慢性中毒的來源。腎臟科醫師洪永祥曾在節目《醫師好辣》中分享，一名50多歲男子因長期使用老舊保溫瓶，最終確診鉛中毒，從出車禍、神經退化到過世，前後不到一年。開車恍神撞進早餐店、覺得菜不夠鹹，竟是鉛中毒症狀
洪永祥醫師回憶，這名男子開車資歷超過30年，從未出過事故，卻在某天早上突然恍神，完全沒有剎車就撞進早餐店。送醫後檢查未發現顱內出血，卻出現大腦皮質萎縮、嚴重貧血與腎功能異常。
進一步問診後，家屬提到一個關鍵細節，男子近來味覺明顯改變，原本不愛吃重口味，卻開始覺得菜「不夠鹹」，必須大量加鹽、加醬油才吃得到味道。洪永祥醫師警覺可能是重金屬問題，安排檢測，結果證實果然是鉛中毒。
追查來源後，男子才想起自己用了超過十幾年的保溫瓶。洪永祥醫師一看發現，瓶身內膽早已斑駁、出現異色，他卻每天用來裝咖啡，從早喝到晚。長期下來，鉛隨著酸性飲品慢慢溶出，大腦皮質嚴重退化，對身體造成不可逆的傷害，最終也在一年後因吸入性肺炎過世。
鉛中毒可能藏在日常飲食中！這樣喝飲料要小心
鉛的暴露來源不只來自職業或環境，也可能藏在日常飲食與使用的器物中。胃腸肝膽科醫師李宜霖曾於部落格文章指出，若使用被鉛污染的杯子或器皿盛裝飲品，特別是咖啡、茶等酸性飲料，更容易促使鉛溶出並進入體內。此外，彩色玻璃或內層塗層受損的容器，都可能在長期使用下成為風險來源。
根據臺北榮民總醫院說明，鉛是一種會在體內累積的重金屬，長期暴露可能影響多個系統。常見表現包括：
腹痛、噁心、便祕與味覺異常
在血液系統會造成貧血
神經系統則可能出現記憶力變差、顫抖、周邊神經病變，嚴重時甚至影響腦部功能
腎臟也可能因慢性暴露而逐漸受損。
不過，即便出現上述症狀不一定就是鉛中毒，仍需透過醫療檢查才能確認。
專家提醒：保溫杯出現3種狀況就該換
就算天天清洗，保溫杯也有使用壽命。洪永祥醫師提醒，保溫杯不適合長時間裝咖啡、茶、檸檬水等酸性飲品，即使外觀看起來正常，使用多年後仍可能暗藏風險。與其等身體出現異常，不如定期汰換，才不會把每天的喝水習慣，變成慢性傷身的來源。此外，保溫瓶若出現以下狀況，千萬別再勉強使用囉：
內層塗層剝落或出現裂痕
代表保護層受損，金屬更容易與飲品接觸，增加溶出風險。
內膽膨脹、變形或異常氧化
可能是不鏽鋼腐蝕或結構問題，安全性已無法保證。
矽膠圈老化、變硬或發霉
密封失效不只影響保溫，也可能讓細菌、污染物更容易殘留。
