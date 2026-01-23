保溫杯用太多年中毒！他１年後不治身亡，醫師警告６飲品別裝

隨著氣溫下降，許多民眾習慣使用保溫杯攜帶熱飲保暖，然而不當使用卻可能引發嚴重健康危機。台灣一名五十多歲男子，因長期使用老舊保溫杯盛裝熱咖啡，最終導致鉛中毒，短短１年內病情惡化、最終過世。醫師提醒，保溫杯內層出現變色、刮痕就應立即淘汰，且６類飲品不宜長時間存放其中。

老司機突然精神恍惚發生車禍

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享這起案例，該名男子有超過30年的駕駛經驗，不曾發生車禍，沒想到某天清晨上班途中，突然精神恍惚，未踩煞車就直撞早餐店。雖然送醫後沒有明顯外傷，但檢查發現他有嚴重貧血、大腦皮質萎縮及腎功能異常等症狀，隨即轉診至腎臟科深入檢查。

保溫杯用太多年確診鉛中毒

醫師問診時發現，男子那陣子經常感到疲勞，味覺也產生變化，常抱怨食物「不夠鹹」，綜合這些症狀後，醫師懷疑可能是重金屬中毒所致，經抽血檢驗，也證實男子為「鉛中毒」，便進一步調查其生活習慣，結果醫師發現，男子幾乎每天使用同一個保溫杯，已長達十多年，並裝咖啡帶去上班，整天慢慢飲用。

重金屬對身體的影響

洪永祥表示，男子的保溫杯內層已經「千瘡百孔」，出現鏽蝕受損，卻仍持續盛裝高溫咖啡飲用。當保溫杯材質品質不佳或內層老化時，在高溫與長時間浸泡條件下，確實可能導致金屬物質溶出，對神經系統與腎臟造成嚴重傷害。該男子後續出現類似失智的退化症狀，大腦皮質退化情形加劇，某天嗆到導致吸入性肺炎，不治身亡，從車禍發生到過世僅約１年時間。

保溫杯不能裝什麼

醫師特別提醒，並非所有飲品都能裝在保溫杯，豆漿、牛奶、果汁、咖啡、茶及中草藥等６類飲品都不適合。其中豆漿、牛奶等高蛋白飲品建議在２小時內飲用完畢，否則容易滋生細菌，增加腸胃道感染的風險。至於偏酸或偏鹼性的飲品，像是檸檬水、碳酸飲料、中草藥或部分茶飲等，若長時間存放在材質不好的保溫杯中，可能提高重金屬溶出的機率，對肝腎與神經系統造成負擔。

保溫杯用多久要換

關於保溫瓶多久要換？醫師建議，如果發現保溫瓶內層變色、鏽蝕、刮痕或清洗後仍有異味時，就不應再繼續使用，特別是避免盛裝熱飲。保溫杯並非永久性用品，適時進行汰換更新，才能有效降低重金屬中毒與腎臟傷害的潛在風險，保障使用者的健康安全。

▲保溫瓶內層若出現變色、鏽蝕、刮痕等情形，就不該繼續使用。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

