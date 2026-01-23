保溫杯用太多年中毒！他１年後不治身亡，醫師警告６飲品別裝
隨著氣溫下降，許多民眾習慣使用保溫杯攜帶熱飲保暖，然而不當使用卻可能引發嚴重健康危機。台灣一名五十多歲男子，因長期使用老舊保溫杯盛裝熱咖啡，最終導致鉛中毒，短短１年內病情惡化、最終過世。醫師提醒，保溫杯內層出現變色、刮痕就應立即淘汰，且６類飲品不宜長時間存放其中。
老司機突然精神恍惚發生車禍
腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享這起案例，該名男子有超過30年的駕駛經驗，不曾發生車禍，沒想到某天清晨上班途中，突然精神恍惚，未踩煞車就直撞早餐店。雖然送醫後沒有明顯外傷，但檢查發現他有嚴重貧血、大腦皮質萎縮及腎功能異常等症狀，隨即轉診至腎臟科深入檢查。
保溫杯用太多年確診鉛中毒
醫師問診時發現，男子那陣子經常感到疲勞，味覺也產生變化，常抱怨食物「不夠鹹」，綜合這些症狀後，醫師懷疑可能是重金屬中毒所致，經抽血檢驗，也證實男子為「鉛中毒」，便進一步調查其生活習慣，結果醫師發現，男子幾乎每天使用同一個保溫杯，已長達十多年，並裝咖啡帶去上班，整天慢慢飲用。
重金屬對身體的影響
洪永祥表示，男子的保溫杯內層已經「千瘡百孔」，出現鏽蝕受損，卻仍持續盛裝高溫咖啡飲用。當保溫杯材質品質不佳或內層老化時，在高溫與長時間浸泡條件下，確實可能導致金屬物質溶出，對神經系統與腎臟造成嚴重傷害。該男子後續出現類似失智的退化症狀，大腦皮質退化情形加劇，某天嗆到導致吸入性肺炎，不治身亡，從車禍發生到過世僅約１年時間。
保溫杯不能裝什麼
醫師特別提醒，並非所有飲品都能裝在保溫杯，豆漿、牛奶、果汁、咖啡、茶及中草藥等６類飲品都不適合。其中豆漿、牛奶等高蛋白飲品建議在２小時內飲用完畢，否則容易滋生細菌，增加腸胃道感染的風險。至於偏酸或偏鹼性的飲品，像是檸檬水、碳酸飲料、中草藥或部分茶飲等，若長時間存放在材質不好的保溫杯中，可能提高重金屬溶出的機率，對肝腎與神經系統造成負擔。
保溫杯用多久要換
關於保溫瓶多久要換？醫師建議，如果發現保溫瓶內層變色、鏽蝕、刮痕或清洗後仍有異味時，就不應再繼續使用，特別是避免盛裝熱飲。保溫杯並非永久性用品，適時進行汰換更新，才能有效降低重金屬中毒與腎臟傷害的潛在風險，保障使用者的健康安全。
▲保溫瓶內層若出現變色、鏽蝕、刮痕等情形，就不該繼續使用。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
不是四季豆、櫛瓜！鹹酥雞「１蔬菜」好吃到發瘋卻被忽視，網友加碼去油方法
白頭髮可以黑回來嗎？會越拔越多根？專家給答案：把握時機有望重獲黑髮
微波便當一直爆炸超崩潰！內行教２招秒解決不再噴濺，台電曝不能微波食物
最不想跟他出國！網友最討厭的雷旅伴行為Top８，冠軍超掃興讓人無法忍
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
「野生趙露思」現身夜市擺攤！素顏零偽裝賣「7元蛋糕」驚喜真相曝光
中國大陸女星趙露思近日再度成為話題焦點。才剛憑戲劇「許我耀眼」重新站穩腳步的她，竟被網友直擊現身海南夜市擺攤，素顏上陣、圍裙加身，親手下廚做起小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 30則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 329則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 17則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 68則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 17 小時前 ・ 10則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 15則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 53則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 33則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 69則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 79則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 19則留言
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」
即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。民視 ・ 1 天前 ・ 7則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 17 小時前 ・ 4則留言
錢鏡你家／錯過1700還有機會！ 蔡明翰：台積電「最好買點」在這10天
台積電法說會後，股價衝上1,780元歷史新高，投資人該逢高調節，還是持續加碼？對此，國泰證期協理蔡明翰指出，台積電長期趨勢明確，每次法說會後一週左右的震盪期，反而是較適合進場布局的時間點。除了台積電及相關概念股，他也看好散熱與先進封裝族群，能趁股價回檔時分批介入、把握中長線機會。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3則留言