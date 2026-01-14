保溫杯用錯恐害敗血症！醫揭「正確使用法」：很多人不知道

記者施春美／台北報導

醫師顏宗海表示，大部分的不鏽鋼保溫杯用來裝熱水、茶、黑咖啡無健康疑慮。（示意圖／翻攝自unsplash）

冬天天冷，增加民眾使用保溫杯的意願，但毒物科醫師顏宗海表示，不鏽鋼保溫杯用來裝熱水、茶、黑咖啡多無健康疑慮，但若裝牛奶（如拿鐵）、含糖飲料等易變質的飲品，到定點後，應倒入一般瓷杯飲用，且儘速喝完，否則應放入冰箱冷藏。「糖尿病、肝硬化患者因免疫力差，恐因腹瀉脫水導致代謝性酸中毒、敗血症等，造成生命危險。」

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海，接受《三立新聞網》採訪時表示，民眾使用保溫杯時，務必正確使用，以免罹患腸胃炎。若使用不鏽鋼編號304、316材質的保溫杯，須嚴防保溫瓶內的高溫會使含糖、蛋白質的飲料滋生細菌。「醫學上有所謂的危險溫度帶，即微生物在攝氏7～60度都能繁殖，保溫杯內的飲料長期處於此溫度帶，若含糖、蛋白質，就易滋生細菌，引發食物中毒。」

顏宗海表示，若上班族因急性腸胃炎就診時，可能會回想前幾餐的飲食內容，卻忘記早上以保溫杯買的拿鐵、奶茶未能儘速喝完，而引發的腹瀉、嘔吐，「所以，因保溫杯使用不當造成的食物中毒事件，可能被低估。」

顏宗海，民眾以保溫杯購買含奶、含糖的咖啡、茶等飲料，最好到定點後，就倒入一般瓷杯飲用，且儘速飲用完畢，最好在一小時內喝完，若來不及喝，要放入冰箱中冷藏。

