保溫杯用10幾年「恍神出車禍」！就醫才知已經鉛中毒 確診隔年病逝

（記者洪承恩／綜合報導）天冷喝熱咖啡是許多人的習慣，但一名50多歲男子卻因長年使用老舊、受損的保溫杯盛裝熱飲，意外引發嚴重鉛中毒，從身體亮紅燈到離世僅一年。醫師提醒，不鏽鋼保溫杯並非「用一輩子」的神器，只要出現生鏽、刮痕、不保溫等狀況，就可能在你喝飲料的同時把重金屬一起吞下肚。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》分享，男子某天清晨開車上班時，突然恍神、未踩煞車直接撞進早餐店。雖然外觀看似無大礙，但送醫檢查卻發現他不只嚴重貧血，連大腦皮質都有萎縮跡象，腎功能也異常到醫師不得不安排進一步追蹤。問診時男子透露味覺改變、覺得食物永遠不夠鹹，近期也常感到疲倦，醫師因此懷疑是重金屬累積造成問題。

示意圖／洪永祥分享這起患者的案例，提醒民眾保溫杯不要使用太久。（擷取自免費圖庫Pixabay）

經過檢測後，鉛中毒的結果確定無誤。追查生活習慣時，洪永祥才發現，他每天固定用同一個保溫杯裝熱咖啡，使用時間竟接近20年，而且杯內早已鏽蝕、佈滿刮痕。洪永祥指出，不鏽鋼材質如果老化或品質不佳，再加上長期盛裝酸性熱飲，就會加速鉛、鎘等重金屬溶出，等於天天在喝毒水。

男子健康狀況之後急速惡化，甚至出現類似失智的退化症狀。最後因嗆咳導致吸入性肺炎，加上長期重金屬對神經與腎臟的傷害，從車禍發生到過世，只隔短短一年，令人不勝唏噓。洪永祥感慨表示，很多人以為保溫杯「不會壞」，但其實內層只要受到撞擊、凹陷或老化，看不見的小裂縫就可能成為金屬釋出的來源。

專家也整理保溫杯「該換掉的五大徵兆」：喝白開水聞到鐵鏽味、內膽出現明顯鏽斑或刮痕、瓶身凹陷、保溫效果明顯下降、矽膠密封件變硬或斷裂。醫師提醒，一旦保溫功能下降，通常代表真空層受損，內層結構可能已經變形，繼續使用不但不保溫，還可能讓金屬或細菌有機可乘。

除了杯子的狀況，裝什麼飲料也有差。醫師指出，牛奶、豆漿等高蛋白飲品放在保溫杯超過兩小時容易滋生細菌；而像咖啡、果汁、茶或中草藥等偏酸或偏鹼飲品，若長時間置於老舊、受損的保溫杯中，也會提高金屬溶出的可能性。民眾若發現杯內變色、鏽蝕或異味，務必立即汰換，以免慢性中毒悄悄找上門。

