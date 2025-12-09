保溫杯裝咖啡、茶溶出重金屬？醫解答曝危險原因

民眾冬天常用保溫杯裝熱水或熱飲，毒物專家楊振昌表示，有些民眾以為，在保溫杯中裝咖啡、牛奶、茶或其他飲料，可能會讓保溫杯溶出重金屬，對此楊振昌解釋，一般的喝的飲品其實不會溶出重金屬，除非表面已鏽蝕；不建議在保溫杯內裝飲料是因為容易產生汙垢，如果沒有清潔乾淨就會孳生細菌。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌曾在網路節目「名醫觀點」中說明，不鏽鋼碰到酸，其實不容易溶出重金屬，像是鉛、鎳、鉻等，除非杯子內的表面已經鏽蝕才可能發生。他解釋，實驗室中有不鏽鋼重金屬被溶出，是因為檢測通常都是用高濃度的醋酸，和民眾一般喝的飲料完全不一樣。

廣告 廣告

不過楊振昌仍建議，保溫杯不適合用來裝咖啡、牛奶、茶或其他飲料，主要原因是可能會有汙垢，喝完若沒清洗乾淨就容易孳生細菌。

楊振昌強調，尤其是牛奶、豆漿這類富含蛋白質的飲品，在常溫的狀況下裝進不鏽鋼容器中容易產生細菌；如果一定要用保溫杯裝，最好盡快喝完並清洗，清潔時要用軟刷及清潔劑徹底洗乾淨。

至於不鏽鋼保溫杯的材質該如何選擇，楊振昌表示，一般建議選304材質，市面上還有316，基本上也可以；不過最好避免選200系列的不鏽鋼，因為品質沒那麼好，對於抗氧化、抗鏽蝕的效果比較差。

更多中時新聞網報導

助理費除罪化 藍掀茶壺風暴

外用胰島素治療 有望10年問世

新光醫院領頭 全體加薪1800元