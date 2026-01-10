保溫杯裝熱咖啡長達10幾年 男鉛中毒病逝！醫示警別裝6類飲品

腎臟科醫師洪永祥指出，保溫杯內層老化或材質品質不佳，長時間盛裝熱飲恐導致金屬溶出，長期飲用會傷害神經系統與腎臟。（示意圖／Pexels）

保溫杯是許多民眾日常必備品，但若使用不當，可能演變成致命威脅。台灣有一名50多歲男子，使用同一個老舊保溫杯盛裝熱咖啡長達10多年，後續因精神恍惚引發自撞車禍；就醫檢查才發現，男子已出現嚴重貧血、大腦皮質萎縮與腎功能異常，證實為「鉛中毒」。遺憾的是，該男因神經系統受損與後續併發症，短短1年內不幸過世。

日前腎臟科醫師洪永祥在健康節目《醫師好辣》中分享一起案例，一名50多歲男子擁有30年駕駛經驗，卻在某日清晨無預警精神恍惚，未踩煞車便自撞早餐店。男子送醫後雖無明顯外傷，醫師問診卻發現男子近來常感到疲憊、味覺改變，總覺得食物「不夠鹹」，且檢查顯示大腦與腎臟皆有異常。

經洪永祥醫師進一步追查男子的生活習慣，才發現他每天使用的保溫杯早已內層鏽蝕、出現裂痕，卻仍持續用該保溫杯盛裝高溫咖啡飲用，導致金屬物質可能隨之溶出，進而被他喝下肚。該患者後續因腦部退化出現類似失智症狀，健康狀況在1年內迅速惡化，最終因嗆咳引發吸入性肺炎不治。

對此，洪永祥提醒，保溫杯內層若老化、破損，長時間盛裝熱飲會增加重金屬溶出風險，進而傷害神經系統。此外，醫師也特別點名豆漿、牛奶、果汁、咖啡、茶及中草藥等6類飲品須格外注意；其中高蛋白類飲品易滋生細菌，建議於2小時內飲用完畢；而偏酸或偏鹼的飲品若存放於受損杯體中，則可能引發重金屬危害。

有專家呼籲，保溫杯並非永久性產品，民眾應定期檢查杯體內部狀況。若發現內層變色、出現鏽蝕、明顯刮痕，或是洗淨後仍殘留異味，應立即更換，切勿因節儉而長期飲用鏽蝕杯體盛裝的飲品，以免對肝腎與神經系統造成不可逆的健康傷害。

