保溫杯10年沒換「鉛中毒」病逝 出現3狀況快丟

民眾常用保溫杯裝熱飲，不過要留意杯子內塗層是否損壞，腎臟科醫師洪永祥曾分享案例，一位50歲男子疑長期使用已鏽蝕的保溫杯，導致鉛中毒，某天開車恍神出車禍，檢查發現大腦皮質萎縮、貧血、腎功能異常，一年後因吸入性肺炎過世。對此專家提醒，保溫杯內膽變形、受損，或喝起來有鐵鏽味，就應避免繼續使用。

洪永祥曾在《醫師好辣》節目中指出，一名50多歲男子十幾年來都用同一個保溫杯裝咖啡，卻沒發現瓶內布滿裂痕與鏽蝕，長期喝下導致鉛中毒。男子某天開車上班途中恍神，撞進一家早餐店，送醫檢查發現大腦皮質萎縮、嚴重貧血，且腎功能欠佳，之後又因吸入性肺炎過世，前後僅一年時間。

營養師雷小玲曾在《健康2.0》表示，不鏽鋼保溫瓶是較穩定的材質，能承受的溫度、酸鹼範圍也較大，但要注意若保溫瓶摔到，出現內膽變形、受損，或喝起來有鐵鏽味時，就代表不鏽鋼合金結構已受損，使溶出金屬化合物的機率增加，應盡快淘汰。

有些民眾以為用保溫杯裝咖啡、牛奶、茶或其他飲料，可能會讓保溫杯溶出重金屬，對此台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌在網路節目《名醫觀點》中說明，不鏽鋼碰到酸不容易溶出重金屬，除非杯子內已鏽蝕才可能發生。

不過楊振昌認為，保溫杯不適合用來裝咖啡、牛奶、茶或其他飲料，因為可能會有污垢，喝完若沒清洗乾淨就容易孳生細菌，尤其是牛奶、豆漿等富含蛋白質的飲品，如果用保溫杯裝，應盡快喝完並清洗乾淨。

