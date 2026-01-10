保溫瓶沒壞可以繼續用？ 醫師提醒：「出現5徵兆」就該換

生活中心／紀玫瑄報導

保溫瓶沒壞，就不用換新的嗎？日前有名50多歲男子因開車恍神、自撞路邊店家遭送醫，檢查後發現男子有嚴重貧血、腎功能異常，甚至大腦萎縮。深入瞭解後發現，凶手竟是男子「用了20年的老舊保溫瓶」，醫師也建議民眾，若保溫瓶出現5大徵兆就該汰換，可別為了省小錢而傷身體。

■男子恍神自撞，卻意外查出「體內金屬中毒」

腎臟科醫師洪永祥在節目上分享病人個案，有名50多歲計程車運將，因恍神自撞遭送醫，檢查後發現有嚴重貧血、腎功能異常，甚至大腦萎縮。

追查生活習慣才發現，男子幾乎每天都使用同一支保溫瓶裝咖啡，時間長達20年，但保溫瓶內早已鏽蝕，內部塗層也受損，但男子卻仍繼續使用。

這名男子後續出現類似失智的狀況，健康狀況也持續惡化，之後又因嗆咳引發吸入性肺炎，最終離世，從發生到離世時間僅短短一年。

■保溫瓶看起來還可以用，一定要換嗎？

不鏽鋼材質的保溫瓶，確實能用得比其他材質來得久，但不代表它很耐用、或是都不會壞！醫師建議，若保溫瓶出現以下5大徵兆，就該丟棄汰換。

◇喝水有異味：裝白開水，卻喝到、聞到明顯的「鐵鏽味」或金屬味。

◇內部塗層異常：仔細看保溫瓶杯內，發現有明顯可見的生鏽斑點或刮痕。

◇瓶身受損：瓶身有凹痕。

◇功能失效：熱水倒進去很快就變涼，明顯感覺「不保溫」了。

◇配件老化：蓋子上的矽膠條、密封環「變色、變硬或斷裂」。

保溫瓶很耐用，但不代表它都不會壞。（示意圖／資料照）

■保溫瓶不小心摔到就要換？

看完上述的醫師提醒，許多民眾心裡肯定會有疑問，「保溫瓶只是摔出一個小凹洞，為什麼就不能用了？」、「保溫功能變不好，但它又不漏水，不能當成普通水壺用嗎？」

答案是「還是得換」！醫師解釋，保溫瓶的保溫功能靠的是不銹鋼間的「真空層」，當瓶身出現凹痕、保溫功效降低，代表內層的真空結構已受損，會導致保溫瓶內部出現看不見的裂縫，增加細菌滋生或重金屬溶出的風險。

■20年沒換保溫瓶，為何會造成鉛中毒？

醫師指出，若長期將高溫的飲品「裝入受損的保溫瓶中」，可能會導致瓶內的金屬物質溶出。當人體吃下這些金屬物質，會影響神經系統與腎臟功能。

■保溫瓶不是什麼都能裝嗎？

醫師也提醒，保溫瓶並非所有飲品都適合裝進去，像是檸檬水、碳酸飲料、中草藥或部分茶飲等偏酸或偏鹼的飲品，若保溫瓶材質品質不佳或已老化，都可能增加金屬溶出的風險，對肝腎與神經系統造成負擔。

