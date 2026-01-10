保溫瓶用20年鏽蝕仍續用 男子鉛中毒腦萎縮1年後亡

天氣變冷，許多人會使用保溫瓶裝熱水飲用。一名50多歲男子因長期使用已鏽蝕的保溫瓶盛裝咖啡，導致鉛中毒引發大腦皮質萎縮、嚴重貧血及腎功能異常，最終在1年內不幸離世。

保溫瓶若已經老舊或出現損傷應盡早更換，否則恐釋出重金屬。（示意圖／中天新聞）

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中透露，該名男子擁有30多年駕駛經驗，某日清晨上班途中突然精神恍惚，在完全沒有踩煞車的情況下直接撞進早餐店。男子雖然意識清楚且無明顯外傷，但醫院檢查卻發現他出現大腦皮質萎縮、嚴重貧血及腎功能異常等症狀。

洪永祥指出，該名男子轉診至腎臟科後，問診過程中發現他近期容易感到疲倦，味覺也出現變化，經常覺得家中料理「不夠鹹」，醫師綜合各項症狀，判斷與重金屬中毒有關，最終經檢驗確認為鉛中毒。

洪永祥進一步追查男子生活習慣，發現男子過去10多年至近20年間，幾乎每天都使用同一只保溫瓶盛裝咖啡帶去上班，並且一整天都在飲用。更嚴重的是保溫瓶早已千瘡百孔、內層鏽蝕受損，他仍持續使用。

醫師提醒，有6類飲品不宜用保溫瓶盛裝。（示意圖／中天新聞）

洪永祥解釋，若保溫瓶內層含鉛，裝入高溫飲品泡一整天，可能會造成金屬物質溶出，喝入飲品就會影響神經系統與腎臟功能，該名男子大腦皮質退化嚴重，後來又因嗆到食物誤入氣管，患上吸入性肺炎，一年時間就不幸離世。

洪永祥也特別提醒，包括咖啡在內共有6類飲品都不宜用保溫瓶盛裝，分別是豆漿、牛奶、果汁、咖啡、茶，以及中草藥。他指出，保溫瓶不是冰箱，豆漿、牛奶等含蛋白質的飲料應在2小時內喝完，否則會開始滋生細菌，可能導致急性腸胃炎；若清洗不徹底，殘留的蛋白質容易卡在縫隙中，成為細菌溫床。

