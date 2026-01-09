保溫瓶用20年！他開車恍神撞早餐店竟已「鉛中毒」 1年後死了
生活中心／倪譽瑋報導
冬天到了，很多人都會使用保溫杯（瓶）裝熱水，但可要注意保溫杯是否有出現受損的情形，不然恐對健康造成潛在風險。腎臟科醫師洪永祥過去就曾在節目分享一起病例，一名50多歲男子疑似因長年使用受損保溫瓶飲用咖啡，最終導致鉛中毒，健康狀況急遽惡化，不幸在一年內過世。
男精神恍惚自撞 醫一查：保溫瓶鏽蝕仍繼續用
洪永祥當時指出，該名男子有超過30年的開車經驗，某日清晨上班途中卻突然恍神，未踩煞車便直接撞進早餐店。事發後男子意識清楚，並未出現明顯外傷，但送醫檢查時卻發現有嚴重貧血、大腦皮質萎縮，腎功能也出現異常，隨後轉介至腎臟科進一步追蹤。
洪永祥進一步說明，問診過程中發現，該名男子近來容易感到疲倦，味覺也出現變化，經常抱怨家中料理「不夠鹹」。綜合症狀判斷後，醫師懷疑可能與重金屬中毒有關，經檢驗確認為鉛中毒。追查生活習慣後才發現，男子幾乎每天使用同一只保溫瓶裝咖啡飲用，使用時間長達近20年，瓶內早已鏽蝕、內層受損，卻仍持續使用。
重金屬損傷配合肺炎 最終不幸離世
醫師指出，長期將高溫飲品裝入受損的保溫瓶中，可能導致金屬物質溶出，進而影響神經系統與腎臟功能。該名男子後續出現類似失智的狀況，健康狀況持續惡化，之後又因嗆咳引發吸入性肺炎，從發生車禍到離世，時間僅短短一年。
洪永祥也提醒，保溫瓶在使用上需特別留意內容物與清潔方式。例如牛奶、豆漿等高蛋白飲品，建議2小時內飲用完畢，避免細菌滋生；若清洗不徹底，殘留的蛋白質容易卡在縫隙中，成為細菌溫床。另像是檸檬水、碳酸飲料、中草藥或部分茶飲等偏酸或偏鹼的飲品，若保溫瓶材質品質不佳或已老化，也可能增加金屬溶出的風險，對肝腎與神經系統造成負擔。
