保溫瓶竟成「細菌培養皿」！習慣直接以口就瓶飲用的使用者 細菌接觸量驚人





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】上班族小美每天帶著心愛的保溫瓶通勤，喝完水就順手再裝，一週才洗一次。某天她開始頻繁腹瀉，就醫後才發現可能跟飲食衛生有關，她檢查水壺內部赫然發現瓶口和內壁早已形成一層黏滑的生物膜。像小美這樣的情況並不罕見，許多人低估了日常水壺潛藏的健康風險。



看不見的細菌王國 正在水壺裡繁殖



美國普渡大學研究團隊檢測90個日常使用的水壺，發現內部細菌數平均達每毫升1115個菌落形成單位，最高甚至超過800萬個。世界衛生組織建議飲用水的總菌落數每一毫升應低於100個菌落，而大腸桿菌群則是應該零檢出，然而實際調查顯示，超過60％的水壺細菌數都遠遠超標，23％的水壺甚至檢出大腸桿菌群。研究人員在這些水壺中檢測出革蘭氏陰性桿菌和芽孢桿菌，前者對抗生素的抗藥性日益增強可能引發感染，後者則容易導致腸胃不適。

急診醫學專科醫師呂慧君表示，特別是習慣直接以口就瓶飲用的使用者，其細菌接觸量幾乎是非直接就口的兩倍，因為口腔中的微生物會隨著每次飲水轉移到瓶口，在溫暖潮濕的環境中快速繁殖。同一研究證實，塑膠材質水壺的細菌量明顯高於不鏽鋼材質，這與材質表面的孔隙度和細菌附著能力有關。



清潔水壺這樣做 確保飲用衛生安全



正確的清潔方式，就能有效降低細菌數。呂慧君醫師建議每天至少用溫熱的中性洗碗精徹底清洗水壺一次，特別注意瓶口、瓶蓋和吸嘴等容易藏污納垢的縫隙，清洗後務必完全晾乾以破壞細菌生長所需的潮濕環境。每週應進行一次深度清潔，可使用瓶刷搭配稀釋的白醋或小蘇打溶液刷洗內壁，若水壺有多個零件則需拆開逐一清潔。避免與他人共用水壺也是重要的衛生原則，因為不同人口腔中的微生物交叉傳播會增加感染風險。



呂慧君醫師提醒在水壺中盛裝咖啡、茶或含糖飲料的使用者，其水壺細菌數顯著高於只裝水的使用者，因為這些飲料殘留的糖分和有機物質為細菌提供養分。選擇設計簡單、開口較寬的水壺款式，不僅方便清潔也能減少清洗死角。使用環保水壺是值得鼓勵的永續行為，但前提是要將清潔納入每日習慣，讓補水工具真正守護而非威脅健康。



