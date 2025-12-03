保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天

中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。

今天 伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨的天氣。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨的天氣，並有局部較大雨勢發生的可能。桃園、新竹、苗栗、花蓮、台東及恆春半島會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地雲量增多。中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率，不過到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

氣溫方面，中部以北及東北部、東部氣溫明顯下降，北台灣高溫約19至21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右。南北溫差較大，南來北往的民眾應注意氣溫變化。這波東北季風預計影響至週五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及東北部低溫將降至14至16度，花蓮、台東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些。

週四、週五東北季風持續影響，北部、宜蘭、花蓮地區天氣較涼。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，週四、週五東北季風持續影響，北部、宜蘭、花蓮地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼。水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週六、週日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

低溫預測部分，各地14至20度；高溫預測北部、東半部及澎湖23至25度，中南部26至28度，金門21至22度，馬祖18至19度。氣象署指出，下週一（8日）東北季風再增強，下週二（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼。迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今、明2天16縣市局部地區留意陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

