保滬水資源 學童為瓦特健檢

▲「保『滬』水資源」環境教育課程中，學生聆聽講師解說攔污細柵的功能與作用。（圖：新北市水利局提供）

新北市水利局表示，積極推廣環境教育，將「淡水水資源回收中心」打造成大型戶外教室。其中，深受學生喜愛的「小小檢驗員」體驗營人氣持續上升，透過一梯梯的預約參訪，一一四年度已吸引五百名學生化身為「小小檢驗員」。值得注意的是，中心不僅提供豐富的教學課程，還有沼氣與太陽能發電，讓這個熱門的環教基地，邁向低碳永續的新里程碑。

水利局長宋德仁表示，淡水水資源回收中心長期致力於環境教育，透過生活化的課程設計，讓孩子們了解家裡浴室和廚房的污水是如何經由下水道系統匯集處理的。此外，中心在實現淨零政策上也取得了進展，繼一一三年啟用太陽能光電後，一一四年七月沼氣發電系統也順利運行，這兩套再生能源系統的投入不僅能減少碳排放，還讓參訪的學生能親眼見證水資源與綠色能源的循環應用。

其中最受歡迎的「瓦特的健康檢查」課程，讓學生在專業人員的指導下挑戰科學檢驗。孩子們屏住呼吸觀察「污泥沉降」，看髒水裡的微生物如何幫助「吃掉」髒東西，還親手操作專業的ＰＨ計，測試處理後的水是否達標、夠安全；另外透過「保『滬』水資源」單元，引導學生思考污水的去向，建立「節約用水、源頭減污」的關鍵觀念。

參加課程的五年級王同學驚訝地說：「哇！原來馬桶沖水之後，要變得這麼乾淨這麼難！」六年級的吳同學在確認水質合格後也分享：「比起坐在教室看課本，直接動手做有趣多了！以前不知道水變乾淨要花這麼大力氣，以後我會少用一點化學洗潔劑。」

水利局表示，環境教育要「看得到、摸得到」才更有感，透過這種沉浸式體驗，能讓孩子們從小建立「節約用水、源頭減污」的觀念。