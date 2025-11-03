保濕不夠力？換季乾癢怎麼辦？2025冬季保養指南：告別皮膚乾癢、脫屑，7大保濕技巧大公開 | 揪愛Mei推好物
時序進入冬季，除了感受氣溫逐漸轉濕冷，你是不是也發現肌膚開始發出警訊了呢？乾燥、脫屑、搔癢、緊繃，這些都是換季時常見的肌膚問題。隨著空氣濕度降低，我們的肌膚屏障功能也會變弱，更容易流失水分。這時候，如果只靠夏天清爽的保養品，可能已經不夠力囉！想要擺脫乾癢不適感，從臉部到身體、從外在保養到內在調理，都必須全面升級！這篇揪愛Mei小編就整理了7大冬季保養技巧，讓你輕鬆應對換季挑戰，養出水潤飽滿的健康好膚質。
❣️保養技巧1❣️冬天也要防曬！別讓紫外線悄悄傷害肌膚
很多人以為冬天陽光溫和，就可以忽略防曬。這個觀念其實大錯特錯！即使少了夏季的炙熱感，紫外線（UV）的強度並不會因此大幅減弱。不論是晴天還是陰天，紫外線都會穿透雲層照射到肌膚，對皮膚造成隱形傷害。做好防曬，不僅能防止紫外線加速肌膚老化、產生斑點，同時也是為肌膚建立一道屏障，阻擋空氣中的髒污與有害物質。因此，即使是冬天，每天出門前還是要記得擦上足夠的防曬產品，才能徹底保護肌膚。
PURITO 每日柔膚防曬霜 15ml NT$318 👉入冬必備，立即下單 🛒
這款防曬乳擁有 SPF50+ PA++++ 的高防護係數，能有效阻擋UVA和UVB，全面保護肌膚不受紫外線傷害。最大的特色在於其輕盈、水潤的乳液質地，推開後能迅速被肌膚吸收，完全不泛白、不黏膩，也不會有悶厚的感覺。此外，它還添加了多種舒緩保濕成分，即使是敏感肌也能安心使用，能同時達到防護與保濕的效果。對於那些擔心冬天擦防曬會感到厚重的人來說，這款產品是個完美的選擇。
🛒入冬必備防曬霜 👉 點此購買 👉點此看更多lookfantastic
❣️保養技巧2❣️眼周保養不能省，告別乾紋與疲憊
眼周肌膚是全臉最脆弱、最薄的部位，也是最容易顯現年紀的地方。換季時，眼周水分流失快，細紋、乾紋、黑眼圈會更加明顯。除了透過輕柔的按摩手法，選擇滋潤度高的眼霜更是關鍵。
白金級黑鑽松露逆時眼霜組 組合 NT$6,800👉入冬必備，立即下單 🛒
這款「白金級黑鑽松露逆時眼霜組」是雅詩蘭黛的奢華眼部護理產品，主打以頂級黑鑽松露萃取結合專利「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」來修護眼周肌膚。它能有效改善暗沉、細紋和淚溝，同時提升緊緻度和光采，搭配獨特的「冰瓷循環金筆」進行按摩，能加強舒緩與加溫效果，讓雙眼重現年輕光采，也是換季加強眼周保養的好選擇。
🛒入冬必備緊實眼萃 👉 點此購買 👉點此看更多esteelauder
❣️保養技巧3❣️精華液加強導入，直達肌底深層修護
精華液是換季保養程序中不可或缺的一環，它含有高濃度的活性成分，能針對特定肌膚問題提供更深層的修護。在秋天，可以選擇含有玻尿酸、神經醯胺等保濕成分的精華液，幫助肌膚鎖住水分，提升保水力。
Sarah Chapman Skinesis夜間臉部精華$1,703(
建議零售價 $2,087)👉入冬必備，立即下單 🛒
Sarah Chapman為英國肌膚保養專家Sarah Chapman創立的奢華保養牌，這款夜間面部精華是明星產品，它結合了多種強效成分，包含維他命A、胜肽、維他命C、抗氧化劑和多種植物油能深入肌膚，改善細紋與膚色不均。同時滋潤的質地也能舒緩乾燥，讓你在睡眠中修護肌膚，隔天醒來擁有飽滿、透亮的健康膚質。由於成分濃度高，建議在晚間使用，是換季期間特別值得投資的修護型產品。
🛒入冬必備夜間臉部精華 👉 點此購買 strawberrynet雙11狂歡慶2折起這裡買👉
❣️保養技巧4❣️面霜鎖水是王道，築起肌膚防護牆
在精華液之後，別忘了用面霜來「封存」所有養分。相較於乳液，面霜的油脂成分通常更高，能更有效地在肌膚表面形成保護膜，防止水分蒸發，特別適合乾燥的秋季使用。
Aesop 環境防護基礎面霜 USD$60 👉入冬必備，立即下單 🛒
這款面霜是 Aesop 專為應對都市環境所設計的日常保濕產品。它富含維他命C、維他命E和多種植物萃取，能提供換季時肌膚所需的長效滋潤，同時形成一道輕盈的保護膜，幫助肌膚抵抗空氣汙染和環境壓力。它的質地豐潤但不黏膩，能迅速被肌膚吸收，改善換季時的乾燥、緊繃感，使肌膚維持柔嫩與水潤。
🛒入冬必備防護基礎面霜 👉 點此購買 👉點此看更多ssense
❣️保養技巧5❣️面膜急救補水，快速提升肌膚含水量
當肌膚特別乾燥或狀態不佳時，面膜是快速補水的好幫手。可以選擇成分單純的保濕型面膜，密集敷臉，讓肌膚在短時間內喝飽水。建議一週使用1到2次即可。
111SKIN Y Theorem 生物纖維素面膜 USD$115 👉入冬必備，立即下單 🛒
這款面膜被譽為「急救」面膜，特別適合在肌膚感到疲憊、乾燥或需要快速修護時使用，採用獨特的高級生物纖維素材質，這種纖維比一般面膜細 500 倍，能像第二層肌膚般完美服貼，將精華成分高效導入，同時鎖住水分。敷完後，肌膚會感覺變得更加飽滿、緊緻和透亮，是換季期間為肌膚補充能量的奢華選擇。
️保養技巧6❣️美容儀器輔助，保養事半功倍
除了保養品，善用美容儀器也能讓保養效果更上一層樓。例如，導入儀可以幫助保養成分更好地滲透吸收，而溫熱或震動功能則能促進血液循環，讓肌膚看起來更有光澤。
FOREO UFO™ 3 NT.12,490👉入冬必備，立即下單 🛒
來自瑞典的FOREO擁有超多高科技美容儀器，與傳統的使用保濕霜和面膜不同，UFO ™ 3的高能導入科技提供深層、持久的水合作用，有助於將護膚品中的活性成分發揮最佳作用。 每日體驗水嫩、柔滑、光彩照人的肌膚。這款冷熱面膜儀配備全光譜LED燈，包括紅光LED光療，只需2分鐘即可深層保濕、按摩肌膚，煥活肌膚。讓你隨時隨地都能享受高效、快速的居家護膚療程，特別適合忙碌的現代人，是換季期間加強保濕與修護的好幫手。
❣️保養技巧7❣️身體乳液滋潤全身，讓每一吋肌膚都滑嫩
臉部保養好了，身體也不能忽略。洗澡後是塗抹身體乳的最佳時機，可以將水分鎖在肌膚裡。選擇質地豐潤但不黏膩的身體乳，從四肢到背部，全面呵護每一寸肌膚，告別換季時惱人的乾癢脫屑。
Commune 希摩爾護膚乳 750ml USD$65👉入冬必備，立即下單 🛒
Commune Seymour 身體乳是來自英國的天然保養品牌，以其獨特的草本香氣和高效保濕力聞名。這款身體乳的最大特色是採用純淨、天然的植物性成分，如椰子油、荷荷芭籽油、甜杏仁油能深層滋潤肌膚，同時不留下油膩感。融合了木質調與草本氣息能為換季保養時光帶來舒緩放鬆的療癒感受。
🛒入冬必備身體護膚乳 👉 點此購買 👉點此看更多ssense
️同場加映！小技巧❣️內外兼顧，喝出水潤好氣色
除了外在保養，從內在調理也同樣重要。多喝水是基本功，更能搭配一些養顏美容的飲品，補充身體所需的膠質和營養，讓肌膚由內而外散發健康光澤。比如秋冬可以多吃「白色食物」，秋天五行屬金、五臟隸屬「肺部」、五色對應「白色」，在這種時候才會更須注重呼吸道、生理內部的滋潤與滋養。
谷溜谷溜 井裡月(６入銀耳) NT.600 👉入冬必備，立即下單 🛒
專家建議秋冬可補充富含多醣體與維生素、鈉、鎂、鈣的「白木耳」，其中更含有濃稠的膠質纖維，對於身體的保濕能具有很好的滋養，古代更將白木耳視為平民燕窩。推薦谷溜的熱門商品【井裡月】白木耳飲，特級選用台灣阿里山菌株種，採用新鮮白木耳不添加硫化物、化學品，並且切塊後烹飪處理保有Q度與爽脆口感，且無添加任何化學品，僅用冰糖、枸杞、紅棗作為調製，整體口感富含滑順膠質且不膩口。
谷溜谷溜 珍愛元氣滿滿(禮盒) NT.548 👉入冬送禮必備，立即下單 🛒
如果不知道怎麼選飲品，谷溜也有推出六種飲品組合，讓你獲取各種不同的食材能量，除了【井裡月】白木耳飲，還有富含膳食纖維的【黑瓊露】黑木耳飲、補充體力與維生素的【五谷登科】堅果飲、補氣色聖品【紫相思】紫米紅豆飲、養顏美容的【彤顏】薏仁飲以及滋補養身的【裸心】桂圓紅棗飲。
🛒秋冬食補，送禮自用兩相宜 👉 點此購買👉點此看更多guliuguliu
