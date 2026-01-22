保瑞乾眼症學名藥取證 搶攻19億美元商機

▲保瑞董事長盛保熙（圖／記者許家禎攝，2024.6.21）

[NOWnews今日新聞] 保瑞藥業今（22）日公告取得原廠為Allergan的RESTASIS學名藥藥證，此眼科用藥為無菌單次使用劑型，將由子公司Upsher-Smith（USL）準備在美上市工作，市場規模約19億美元、競爭狀況相對穩定。

USL商務長暨資深副 Jim Maahs表示，cyclosporine學名藥獲得美國FDA核准是Upsher-Smith在美國眼科產品線持續擴張的一項重要里程碑，亦為2026年開春順利開啟產品線增長寫下新頁。期待藉著Upsher-Smith成熟的銷售平台迅速進行上市準備工作，為合作夥伴與利害關係人創造長期價值。

廣告 廣告

根據IQVIA調查指出，截至去年11月止的前12個月市場數據顯示，RESTASIS藥物目前市場規模約美金19億元，競爭狀況相對穩定。Cyclosporine眼用乳劑0.05%為一款局部使用的免疫調節劑，適用於乾眼症患者，其淚液分泌被推定因與乾眼症相關之眼部發炎而受到抑制的病患可用以增加淚液分泌。惟目前正在使用局部抗發炎藥物或接受淚小點栓塞之患者，未觀察到淚液分泌增加的情形。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

保瑞12月專科用藥創新高 盛保熙：強化在美藥品銷售組合

保瑞美國一級ADR跨市場股票交易啟動 盛保熙：提升流通性能見度

水星生醫3D列印製藥技術StackDose 導入保瑞中壢PIC/S GMP廠