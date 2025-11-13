保瑞前3季獲利年減逾2成 宣布擬買回庫藏股200張
（中央社記者何秀玲台北13日電）生技股后保瑞藥業公布今年前3季財報，營收為新台幣141.5億元，歸屬於母公司業主淨利為26.49億元，年減24.4%，每股純益（EPS）21.34元，不過仍賺超過2個股本。保瑞說，今年前3季獲利減少，原因在於股本擴增和停業虧損影響。
保瑞向中央社記者說明，今年第3季EPS為5.09元，其中停業單位每股虧損1.49元；若以繼續營業單位計算，第3季EPS為6.58元。另外，第3季股本因股票股利發放，員工認股權行使，及可轉換公司債轉換而增加19.99%。
至於停業部門虧損，主要因旗下美國製藥廠Upsher-Smith既有學名藥面臨價格壓力，以及內部產線轉移受法規延宕，造成高成本庫存持續銷售的影響。
保瑞表示，目前相關庫存已接近銷售完畢，整體學名藥市場較預期有更大的價格壓力，凸顯保瑞加速轉型至高價值與專科用藥產品的必要性。
保瑞今天也宣布買回庫藏股計畫，於每股價格450元至900元執行，預計買回20萬股，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
在美國營運布局方面，保瑞整合生產據點與技術平台，關閉明尼蘇達州Plymouth區域，並調整馬里蘭州針劑廠舊有產線，整體無菌充填產能淨增約10%；加拿大與明尼蘇達州的固體與液體劑型產能增幅約3%。
保瑞董事長盛保熙表示，今年為公司歷年最大規模資本支出年度，團隊已依既定藍圖執行，設備汰換與擴充後，將顯著提升整體營運效率與製造彈性。（編輯：潘羿菁）1141113
其他人也在看
南亞科吞600億刷大盤年度次高量 點火記憶體行情/101捲入詐騙風暴 掀監管失靈警訊/信驊亮燈鎖6335元 股王飆台股史上第一高｜Yahoo財經掃描
美國政府關門僵局可望落幕，化解市場最大不確定因素，帶動美股漲多跌少。道瓊工業指數續強，大漲0.68%、收48,254.82點再創收盤新高；資金持續自高估值科技股撤離，使那斯達克指數下跌0.26%，標普500指數微漲0.06%，費半則勁揚1.47%。個股焦點落在AMD法說會，執行長蘇姿丰直呼AI晶片需求「貪得無厭」，刺激股價大漲9%，領漲費半；相對地，Meta遭點名盈餘水分、續跌2.88%，Oracle下挫3.88%，顯示大型科技股面臨獲利了結壓力。美股資金輪動明顯，健康照護與金融股如高盛、聯合健康集團強勢推升道瓊創高。台積電ADR同步收黑，反映科技族群短線承壓。 亞股今日多數收漲，日股上漲0.43％，韓股小漲，港股與陸股同步走揚，市場情緒較回穩。 台股今（13）日在平盤上下震盪，盤中再闖28,000點未果，終場小跌43.53點、收27,903.56點，成交量放大至6,583億元、創近一個月新高。台積電(2330)受美科技股疲弱影響，壓尾收最低1460元、下跌15元。盤面資金則明顯轉向題材股與集團股，最亮眼莫過於南亞科(2408)強勢吸金，成交金額達600.29億元、衝上今年次高、單檔就占大盤逾一成成交值；此外，股王信驊(5274)強鎖漲停至6335元，一舉刷新台股史上最高價紀錄。集團作帳火力全開，華新(1605)、華新科(2492)、華東(8110)同步亮燈，台塑集團南亞(1303)、台化(1326)同樣大漲點亮盤面。資金持續自權值股移轉至記憶體、材料、PCB、被動元件族群，為大盤維持活躍度的主要動能。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 1 天前
看準PCB發展！投信狂砸5.7億買破「這檔」5千張 再砸2.8億進場鴻海
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股今（12）日開高震盪，開盤即漲逾百點，盤中一度大漲近300點站回2萬8千點關卡，不過在大型權值股尾盤遭砍單的影響下，終...FTNN新聞網 ・ 1 天前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 1 天前
《金融》大神專訪／貴婦大戶授心法 3檔周賺2萬
【時報-台北電】韭菜必看！你是韭菜型散戶還是專業投資人？就看你能不能做到「停損」這件事，才算是真正脫離韭菜人生。20年專辦遺產的地政士李宜玲，曾當過8年證券營業員，她直言，「1000個客戶，只有10個賺錢」，因為9成散戶都愛聽消息，賺就跑，套就留，幾乎都賠錢，但她發現2位傳奇大戶，每次波段賺4-5千萬或每月當沖4-5億，其賺錢心法很值得學習。 傳奇大戶1：長期波段貴婦 她是醫師娘，娘家非常有錢，只選強勢股，越強越買，每次都往上加碼到1000張，比如曾是千金股的宏達電(2498)，可能從100多元觀察，漲到300元，確認是強勢股後，就開始買200張，漲到400元、500元、600元、700元時各買200張，總共買到1000張後，會長抱半年或1年。 等到整個波段走完，就全部砍出去，絕不會賣在1000元，她會觀察，如果股價反覆測試，從1000元跌到800、700元，無法再創新高，線型也走弱，覺得可能不行了，就砍在790元，1000張均價不到500元，每張賺300元。 她2-3年做一波，每波至少賺4-5千萬。但她也有看錯時，比如面板剛起來時，以為友達(2409)已經轉強，就向上加碼到1000張時報資訊 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 1 天前
和碩Q3獲利暴增逾14倍 AI伺服器、汽車電子營收成長在望 明年苦盡甘來？
和碩第三季獲利擺脫谷底後，新事業營運明年苦盡甘來？和碩第三季不僅稅後純益回到45.45億元、季增14.8倍，共同執行長鄧國彥更看好，明年AI伺服器營收將明顯成長，共同執行長鄭光志則喊出AI伺服器「有信心承接CSP生意」，並已為此擴增台灣、墨西哥、德州產能，而車用電子明年也有機會在新客戶進駐下，迎接「不錯的成果」。鏡報 ・ 13 小時前
高股息≠高報酬？0056、00919等8檔年息破10% 只有3檔賺錢
高股息卻不一定賺？統計指出，8檔高息ETF近一年殖利率破10% ，卻僅0056、00919、00918等3檔繳出正報酬，息收與報酬兼得。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
00919填息了！歷經39個交易日 128萬股民鬆口氣
台股ETF受益人數第四大的群益台灣精選高息ETF（00919），最新受益人人數來到128.9萬人，今（13）早以21.7元開出後，隨即穩定上揚21.79元完成盤中填息，歷經39個交易日，也讓參與第10次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
累計漲幅65%！HBM爆單潮爽到台廠？華東拿下6根漲停「再炸8萬張」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠DDR4供應吃緊、記憶體行情一路往上衝，記憶體封測廠華東（8110）近期可說是火力全開。今天股價又再度鎖上漲停，已是連...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
《熱門族群》複製東元飆風？裕隆強攻漲停 市場押寶「鴻海效應」
【時報-台北電】市場傳出，裕隆(2201)已決定將旗下自有品牌「納智捷」股權移轉至雙方合資的鴻華先進，意味鴻海(2317)將間接入股納智捷，並取得品牌經營主導權。雖然鴻海董事長劉揚偉昨（12）日在法說會上被問及此事時僅表示「細節請洽鴻華先進」，但消息仍引爆市場資金熱潮，裕隆股價連兩日攻上漲停，今早再度鎖死漲停板。裕隆強勢表現也帶動集團個股全面走揚。中華車(2204)逆勢上漲逾2%，裕融(9941)、嘉裕(1417)同步小漲，整體表現明顯強於大盤。 據悉，此次股權移轉象徵裕隆與鴻海兩大集團在電動車領域的合作再度升級。鴻海將藉此更深度參與納智捷品牌的發展，推動電動車垂直整合布局；裕隆則透過釋股，盼能加速國產純電車的市場化腳步，並以台灣為基地邁向國際市場。 針對相關合作，劉揚偉表示，由於他近日已辭去鴻華先進董事長職務，相關事宜將由鴻華先進說明。不過，他也不吝讚許表示：「鴻華的車子做得相當不錯，市場反應也很好。」 消息曝光後，裕隆股價周二開高走高，早盤即直奔漲停35.9元並鎖住，一舉收復短、中、長期均線，技術面呈現多方格局。當日外資與自營商聯手買超1,719張，成交量達9,239張，漲停委買高時報資訊 ・ 10 小時前
鴻海法說報喜卻難漲？小漲後翻黑挫破250元大關 分析師曝原因：可布局
鴻海（2317）昨日舉行第三季法說，雖然前三季賺破一股本、也繳出三率三升的成績，然一早卻開高走低，漲至256元後拉回翻黑，法說後行情稍微平淡。摩爾投顧分析師林漢偉認為，今日盤面氛圍差、解套賣壓重導致鴻海法說報喜難漲，然拉回月線其實可以介入布局，雖不見得立刻強彈，但已是較保守的進場點位。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 1 天前
超越昔日大立光！股王信驊收漲停價6335元 台股歷史最高價紀錄
股王改寫歷史紀錄！信驊（5274）在9月站穩5千元後，今（13）日正式突破6千元大關，股價一路走高，盤中亮燈漲停，股價來到6,335元寫下台股新紀錄，等於買進一張就要花633.5萬元，直至終場仍強勁鎖漲停，超越昔日股王大立光（3008）所締造的6075元里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
「台積電為台灣產業舖陳肥沃土壤」 謝金河點名受惠廠商：股價4位數
台積電先進製程獨步全球，同時帶動在地AI供應鏈廠商壯大，如半導體設備、機台以及特用化學品等產業。財信傳媒董事長謝金河於個人節目《老謝在先探》表示，他已參訪過全國AI供應鏈廠商，認為「台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤。」 謝金河說道「我們經常講『台積電一個人的武林』，但是大家一定要知道，在一個人武林底下，台積電給予台灣整個投資環境更加肥沃的土壤。」認為台積......風傳媒 ・ 9 小時前
「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績
有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...聯合新聞網 ・ 1 天前