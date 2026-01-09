保瑞去年營收成長2.7％ 今年聚焦重塑在美藥品銷售組合

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業(6472)今(9)日公告12月自結合併營收為16.6億元，月增10.3%、年減16.5%，2025年全年營收197.7億元，較2024年成長2.7%；若以美元計則營收年增5.8%。

保瑞表示，公司去年CDMO(委託開發暨製造服務)含內部訂單年增53.8%，且加拿大廠及竹南廠12月表現相當強勁，全球銷售業務的專科用藥產品線也於12月創下歷史新高。此外，由於CDMO業務的實績備受全球知名藥廠肯定，加拿大廠的重要客戶亦於12月時完成續約，將與保瑞CDMO網絡更加全面地攜手共進。

保瑞董事長盛保熙表示，保瑞在新年一開始就展現重新聚焦於高複雜度藥品的產品策略，以及其致力於提供價格親民、品質優良醫療解決方案的承諾，同時也突顯研發夥伴作為關鍵利害關係人的重要性。展望未來，保瑞將持續投入更專精的通路布局及拓展高複雜度的劑型，透過分散風險、建立長尾效應雙管齊下，重塑並強化在美藥品銷售組合。

保瑞將前往美國舊金山，參加JP Morgan第44屆健康醫療大會，並於15日進行公司簡報，同時與多家機構投資者展開面對面交流。盛保熙表示，保瑞已正式於美國OTCQX市場啟動交易，此次能以更貼近美國機構與大眾投資人的身分參與國際級健康醫療盛會，象徵保瑞全球化布局的重要里程碑。

