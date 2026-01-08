保瑞啟動一級ADR跨市場股票交易 流通性增

▲由左至右為分別為摩根大通亞太區副主席暨臺灣區總裁錢國維、保瑞藥業董事長暨集團執行長盛保熙、台灣證券交易所董事長林修銘、中國信託銀行總經理楊銘祥。（圖／保瑞提供）

[NOWnews今日新聞] 製藥公司保瑞藥業今（8）宣布，美東時間1月7日開啟上市公司跨市場股票交易機制，交易代碼為「BORAY」；透過一級ADR，投資人可選擇在台灣證券交易所或美國場外交易市場（OTCQX）進行交易，成為台灣率先以無新股發行架構銜接國際資本市場的上市公司。保瑞藥業董事長盛保熙表示，此布局有助於提升股東流通性及保瑞於全球資本市場的能見度。

本次跨市場交易的安排以每單位一級ADR表彰保瑞普通股0.2股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數10%，待普通股開始轉換為ADR後，將於中長期提升股票流通性、擴大投資人基礎，並服務更多元的國際投資人族群。

考量跨市場投資人交易作業時間，預期一級ADR需持續耕耘累積交易量能，製藥業者如羅氏集團（Roche）與龍沙集團（Lonza）等知名企業皆藉此吸引美國及國際機構資金，彰顯耕耘該交易管道的重要性。證交所大家長林修銘董事長除了祝賀保瑞開啟新的資本市場篇章，也承諾透過制度創新持續帶動良性資本循環。

盛保熙表示，今日是保瑞全球發展歷程中的重要里程碑。透過美國一級ADR計畫，保瑞的股票正式可於美國展開跨市場交易，這是我們成為真正國際化的製藥集團的路上，員工與合作夥伴所樂見的。在不改變公司主要掛牌市場的前提下，保瑞持續尋找強化交易彈性與資訊觸及範圍，使長線機構投資人、醫療產業專業投資人及國際一般投資人更易投資的方式參與保瑞的成長歷程。

保瑞指出，在穩健的資產負債結構、審慎的資本配置策略，以及一貫的股利政策支持下，保瑞已發展為具全球規模的製藥平台，營運據點遍及台灣、美國與加拿大，產品銷售超過100個市場，且逾95%營收來自台灣以外地區。此次拓展美國資本市場的參與管道，結合公司長期對資訊透明與公司治理的承諾，體現保瑞對於「流通性、信任與長期價值創造相互促進」的核心信念，並持續推動既定的全球成長策略。

摩根大通亞太區副主席曁台灣區總裁錢國維表示：「我們非常高興與保瑞藥業這樣在行業中處於領導地位的製藥公司合作。我們期待協助保瑞充分發揮ADR的優勢，支持其全球發展策略。這項委託不僅展現了摩根大通在存託憑證領域的強大實力，也反映出臺灣市場對存託憑證需求的持續成長。」

