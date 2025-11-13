保瑞第三季EPS5.09元 宣布買回庫藏股200張

保瑞公布第三季財報，並宣布實施庫藏股。圖為保瑞董事長盛保熙。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕國內CDMO(委託開發暨製造服務)大廠保瑞藥業(6472)今(12)日公布第三季財報，歸屬母公司業主淨利6.34億元，EPS為5.09元(含停業單位每股虧損1.49元)。保瑞亦於公布第三季財報後宣布於每股450元至900元間執行庫藏股，預計買回200張。

保瑞表示，截至第三季末，受惠於產能與劑型擴張，包括內部委託訂單在內的CDMO業務不計內部客戶前三季營收達52.7億元，年增18.98%；若計入內部訂單，前三季累計營收70億元，年增趨近60%。本季保瑞共完成4.18億劑產品開發與生產，全球前二十大藥廠貢獻CDMO營收比例約33%，顯示高端製藥客戶群持續擴大。

保瑞指出，目前CDMO在手訂單達2.96億美元，涵蓋27項新合約與超過20項新產品，其中72%為商業化專案，2026年營運能見度明確。董事長盛保熙表示，經過一年整合與成本優化，CDMO事業競爭力顯著提升，不僅可支援集團旗下Upsher-Smith學名藥產品內製化，更有望啟動美國地區部分專科用藥的自製生產。此外，保瑞新增一家大分子CDMO客戶，雙方攜手打造一站式平台，加速大分子業務的擴展。

至於保瑞第三季全球銷售事業營收為30.2億元、年減6.4%。旗下Upsher-Smith公司原有學名藥受到價格競爭及內部供貨轉移延宕影響，導致高成本庫存銷售虧損並反映於停業部門，所幸目前庫存已大幅改善。保瑞強調，後續將持續優化學名藥產品組合，並聚焦高價值與專科用藥，以強化整體營運動能。

盛保熙強調，公司已完成年度營運整合與精實計畫，推升CDMO業務獲利創下歷史新高，雙引擎事業正式進入穩健擴張的新成長階段；未來，保瑞將藉由橫跨亞洲與北美的CDMO網絡，將關稅與地緣挑戰轉化為合作契機，強化全球製藥供應鏈韌性。此外，於美國OTCQX市場發行Level-1 ADR掛牌計畫進度目前如期進行中，台灣的主管機關審查已經通過，預期將擴大公司在國際資本市場的參與度，提升全球機構投資人可及性與透明度，同時讓海外員工能以ADR形式參與公司成長。此計畫不涉及募資故沒有稀釋效應。

