保瑞美國一級ADR正式掛牌 盛保熙︰台灣生技業重要里程碑

保瑞藥業一級ADR證是在美國資本市場上市，強化國際投資人可及性，提升整體市場流通性。圖左為保瑞董事長盛保熙、右為證交所董事長林修銘。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕積極在國際市場發展的保瑞藥業(6472)，該公司董事會去年第四季通過發行海外存託憑證於美國店頭市場(OTC)掛牌交易，啟動Level 1 ADR(一級ADR)計畫，該一級ADR在台灣時間昨晚正式在美國上市交易，股票代碼為BORAY，保瑞董事長盛保熙表示，此舉將讓更多國際投資人認識保瑞，對國內生技業來說也是是重要里程碑。

保瑞以每單位一級ADR預計表彰保瑞普通股0.2股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數10%發行，證交所表示，根據金管會核定，保瑞一級ADR發行張數固定，約1274萬股，未來保瑞在台灣若再增資發行新股，該數量不會再增加，但減資時會減少。

盛保熙表示，發行一級ADR其實有八成原因主要是因為美國當地的保瑞員工，目前已有1500人，比台灣員工還多，此舉將使海外員工能以ADR形式持有保瑞股票，強化全球人才的歸屬感與長期承諾。

談到本業，盛保熙指出，去年公司花了一點時間整合旗下工廠及藥證，加上川普政策影響，成長確實有慢了下來，由於川普對製藥業設了很多難關，因此許多CDMO(委託開發暨製造服務)客戶都在觀望，現在雖然保瑞已有7、8家中小型CDMO客戶，但仍希望能爭取到大型客戶。

不過以趨勢來說，大型藥廠要在美國設廠確實難度很高，找CDMO幫忙生產會是既定的方向，因此保瑞今年整體營運計畫仍是向上成長，希望可以是整合完成開花結果的一年。

