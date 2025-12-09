保瑞11月營收年減1成 新競爭者造成通路備貨觀望

（中央社記者何秀玲台北9日電）保瑞藥業公布11月營收為新台幣15億元，年減10.81%，除感恩節假期影響北美市場工作天數減少外，取得胃食道逆流學名藥藥證的新進競爭者11月加入市場，造成通路備貨觀望。

保瑞藥業今年前11月累計營收181.1億元，年增4.88%。

保瑞今天也透過新聞稿宣布，子公司保盛原始開發並授權的產品美適亞（醋酸甲地孕酮口服混懸液），已由中國長春高新技術產業集團旗下控股子公司長春金賽藥業，取得中國大陸、香港、澳門及新加坡的獨家經銷權與上市許可持有人（MAH）資格。

廣告 廣告

保瑞表示，此產品近日納入中國醫保目錄，市場滲透率可望加速放大。目前雙方也正洽談後續由保瑞承接CDMO（委託開發暨製造服務）商業量產事宜，未來將形成從研發、授權銷售到製造量產的布局。

展望2026年，保瑞表示，將持續深化全球銷售及CDMO的雙引擎策略，進一步強化自研、授權、製造至商業量產各環節的整合效率，透過跨區域供應鏈串接與規模化經營，提升營運可預測性與經濟規模，為中長期營運成長奠定穩健基礎。（編輯：張良知）1141209