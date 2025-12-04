保發中心：明年壽險初年度保費成長看增1成

（中央社記者蘇思云台北4日電）保發中心今天展望2026年台灣保險市況，預估壽險業明年初年度保費收入成長率落在0%到10%間，明年總保費收入成長率落在1%到7%；因看好明年景氣動能，預期明年產險業簽單保費成長率落在7%到10%。

保發中心今天舉辦「2026經濟與保險發展論壇」，包括金管會副主委陳彥良、保險局副局長陳清源、保發中心董事長黃泓智、保發中心總經理詹芳書均出席。

陳彥良致詞表示，保險業資產持續成長，台灣的銀行存款規模也持續增加，展現民間龐大投資潛力，保險業在3面向非常重要包括，第1，在國家推動重大基礎建設時，保險業提供長期穩定資金，為重要可靠夥伴；第2，科技發展的同時也催動保險業轉型；第3，保險業ESG發展。

廣告 廣告

陳彥良表示，民眾從出生買保險，成長時累積財富，到步入社會與退休都有保險業的參與，期許保險業不單單是社會安全網，可以更積極參與社會。

展望2026年台灣保險市場，黃泓智表示，以前可能看保險公司收到的保費總額，但IFRS 17制度下，是看保險公司賺到的收入，後者相對會較小，因為通常只有認列當期已經提供保障的部分，加上壽險業因應接軌調整商品結構，將以保障型商品為主。

黃泓智指出，在壽險業部分，預期2026年分紅商品持續熱賣，以及利變型壽險與投資型商品的需求增加情況下，初年度保費收入成長率應落在0%到10%間，並推估2026年預期續年度保費成長率為2%到5%，合併初年度保費成長率預估，推測2026年總保費收入成長率在1%到7%。

至於產險業表現，黃泓智表示，截至今年9月產險業簽單保費較去年同期成長7%，因國內經濟成長持續調高，預估2026年產險業簽單保費成長率落在7%到10%。（編輯：潘羿菁）1141204