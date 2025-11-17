保羅．紐曼紐約舊公寓40年後首次正式對外掛牌求售 標價169萬美元

傳奇巨星保羅．紐曼與瓊安．伍華德位於紐約的舊公寓，在超過40年後首次正式對外掛牌求售。這間擁有兩房一廳半衛格局的公寓，曾經是這對好萊塢傳奇夫妻的產業，目前以169萬美元價格上市，委託仲介為柯克蘭集團的諾博．布萊克（Noble Black）、珍妮佛．考夫曼．史提爾曼（Jennifer Kaufman Stillman）與傑佛瑞．蓋吉比（Jeffrey Gageby）。



這棟公寓興建於1925年，紐曼與伍華德當年將其用作辦公空間及客房，位置就在同一棟大樓內他們主要住所的下一樓層。除了享有中央公園的優美景觀，這處住宅還附設24小時櫃檯服務、健身房以及自行車停放區等設施。

好萊塢最偉大的明星夫妻之一



這對夫妻在婚姻期間共同使用這間頂樓公寓與客房單位。樓上的兩房兩衛頂樓公寓已於今年7月以1400萬美元售出，當時由他們的子女代表伍華德掛牌處理，伍華德在2007年被診斷罹患阿茲海默症。

紐曼與伍華德於1953年首次邂逅，當時兩人皆參與百老匯舞台劇《野餐》的演出，並在五年後的1958年1月步入禮堂。兩人婚姻維持50年，在紐曼2008年9月辭世前，一起合作拍攝了16部電影。

雖然外界常將他們視為好萊塢最偉大的明星夫妻之一，但他們的女兒克莉亞與梅麗莎在2022年10月接受《Closer Weekly》雜誌訪問時透露，父母的婚姻實際上相當複雜。「外界對我父母的完美婚姻抱持童話般的想像。」梅麗莎表示，並補充家庭生活並非「全是冰淇淋和蛋糕那樣甜蜜」、「家裡偶爾會瀰漫一種緊張氛圍。」

克莉亞也回憶起童年時家中的緊張氣氛，她向該雜誌表示，雖然父母爭執時往往「相當戲劇化」，但「他們也非常努力維持婚姻」。



從婚外情修成正果



在2022年紐曼過世後出版的回憶錄《保羅．紐曼：一個平凡人的非凡人生》（Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man）中，紐曼描述了他與伍華德的關係，指出這位女演員喚醒了他內心從未存在的一面。「瓊安喚醒了我內心的情慾生物。」紐曼在《People》雜誌取得的節錄中說道。「我們到處留下慾望的足跡，包括飯店、公園，還有赫茲租車內。」

紐曼在1953年遇見伍華德時已婚，但兩人一見鐘情，隨即發展婚外情。兩人在紐曼與前妻潔姬．威特（Jackie Witte）辦妥離婚手續的同一年結婚，他與前妻育有三名子女。之後他們搬進比佛利山莊的豪宅，後來定居於康乃狄克州的韋斯特波特。

「瓊安和我仍會以不同方式讓對方抓狂。」他說，「但所有那些小過錯、背叛、困難，多年來似乎都互相抵消了。」

紐曼於2008年9月因肺癌辭世，享壽83歲。



