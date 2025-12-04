保育員到場已來不及...山羌遭「半截寶特瓶」套嘴卡死 疑是餵食流浪貓狗害命

民眾通報後保育人員趕抵現場，但母山羌已死亡多時，事件引發野外餵食議題討論。（苗栗縣政府提供）

善意也可能變成危害！苗栗縣苗126線頭屋、獅潭交界處昨（3日）傳出一起野生動物喪命事件，一隻母山羌被發現口鼻遭半截寶特瓶緊緊套住，倒臥排水溝內。保育人員到場時牠已死亡多時，引發外界關注野外餵食行為可能帶來的影響。

山羌怎麼受困？排水溝驚見被瓶口卡死

前一日晚間（2日），有網友在社群貼文求救，表示在苗126線27K處，看見一隻山羌頭部套著切半的寶特瓶，一度想靠近協助，但山羌受到驚嚇逃跑，無法順利脫困。隔日一早，通報單位聯繫苗栗縣府農業處後，保育人員到場確認，這隻成年母山羌已無生命跡象。

寶特瓶從哪來？疑似餵食流浪動物造成隱患

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新表示，依現場寶特瓶被橫向裁切的形狀來看，可能是民眾用來裝食物或水供應給流浪犬貓，山羌疑似因想飲用瓶底殘留的水，不慎被卡住口鼻，長時間緊迫造成生理負荷過大，最終死亡。

蔡政新呼籲，民眾不要任意於山區、野外餵食動物，「善意可能反成危險」。若發現野生動物受困，可立即撥打1999通報，讓專業人員能第一時間到場處理。

野外餵食會帶來什麼風險？狂犬病案例上升

蔡政新也提醒，苗栗地區近期已有多起犬齒類野生動物驗出狂犬病陽性病例，若持續有餵食行為，可能吸引野生動物靠近道路與人類活動範圍，提高動物攻擊或疾病傳播的風險。

