保育員哭哭！象龜打架「翻肚」 他勸架反被遷怒狂追

保育員發現象龜翻車後，會協助象龜翻身，然而此時還在挑釁的龜可能以為保育員和翻身的象龜同一陣線而遷怒保育員。台北市立動物園提供



台北市立動物園兩隻蘇卡達象龜為爭奪地盤爆發衝突，其中一隻打架過程中被推擠「翻肚」，揮舞四肢彷彿求救一般，保育員見狀幫忙翻身、勸架，結果激怒另一隻象龜，氣得追著保育員跑，影片在社群曝光意外成為話題。

動物園今（12/15）說明，蘇卡達象龜之間發生打鬥，通常是因繁殖季節爭奪地盤，時間大約是落在5到7月之間，天氣溫暖的時候。會在12月觀察到象龜打架，可能是因為天氣，加上園內開始啟用保暖的加溫燈設施，讓象龜有回暖的錯覺，誘發象龜搏鬥的現象。因為非洲動物區戶外活動場空間大，象龜個體數量較少，於是就很容易觀察到蘇卡達象龜「一對一單挑」的場面。

台北市立動物園象龜被拱翻車，畫面引發民眾好奇。台北市立動物園提供

動物園指出，象龜啟動戰鬥姿勢時，會將頭縮進殼內，四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方已經被推到翻倒仍不輕易罷休，持續用龜殼撞擊，也常被誤認為是在拯救「翻車」的同伴。

此時，保育員若介入協助將象龜翻身，還在攻擊的個體可能會誤以為保育員和翻身的象龜是同一陣線，或是保育員調停時剛好站在牠攻擊的路線上而「遷怒」保育員。園方最近在象龜戶外活動場所投入浮球，讓行為豐富化，轉移象龜注意力，不要再跟同伴槓上。

園方提醒，上述畫面雖然有趣，但是千萬不要在沒有做足功課的情況下飼養蘇卡達象龜，蘇卡達象龜需要很大的空間外，平均壽命在50歲以上，可能會因飼主搬家、結婚生子、出國深造或各種原因而無法繼續飼養，只能落得「晚景淒涼」的下場。

蘇卡達象龜是世界上體型第三大的陸龜。台北市立動物園提供

