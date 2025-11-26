「保育柑仔店暨友善黑熊夥伴」林保署 推動人熊共存新典範

花蓮分署舉辦「保育柑仔店暨友善黑熊夥伴」活動，邀集在地友善黑熊農友及保育柑仔店店家共同簽署友善承諾。(花蓮分署提供)

記者林中行／花蓮報導

為協助因臺灣黑熊活動頻繁而面臨雞舍、蜂場時遭侵擾的卓溪鄉社區從「衝突」邁向「共存」，農業部林業及自然保育署花蓮分署二十六日於卓溪原住民產業服務中心舉辦「保育柑仔店暨友善黑熊夥伴」活動，邀集在地友善黑熊農友及保育柑仔店店家共同簽署友善承諾，宣示社區與政府攜手守護山林的決心。

花蓮分署指出，「保育柑仔店」與「友善黑熊夥伴」為兼顧保育與生計的社區共榮模式，透過友善飼養、換發改良式獵具、人熊共存電圍網等措施，降低黑熊與人類活動的衝突風險。未來分署將持續推動生態給付、教育宣導與社區培力，讓卓溪鄉的人熊共存模式成為全臺指標案例。

分署長黃群策表示，將部落最熟悉的「柑仔店」轉化為友善保育據點，讓民眾能在店內兌換改良式獵具，並獲得友善環境資訊。目前卓溪鄉共有六村七處保育柑仔店。

另外，花蓮分署同步串連在地雞農與蜂農，共同推動友善管理措施，組成友善黑熊夥伴，參與農友共十一人，他們以實際行動落實人熊和平共處。

花蓮分署強調，卓溪鄉已展現全臺最具代表性的「人熊共存模式」。從地方出發、以社區行動實踐尊重自然與珍惜萬物的精神，正是「友善黑熊夥伴」最重要、也最珍貴的核心價值。