保育漁業資源 高市海洋局執行漁業資源養護海上稽查

近期多個區漁會反映，市轄沿岸海域漁船違規籠具作業猖獗，高市府海洋局為落實高雄市漁業資源保育政策之執行，於近日邀集市轄七個區漁會、海巡署等單位，召開「高雄市沿近海域籠具作業宣導」會議，研商高雄市轄內禁止籠具作業之沿岸海域違規作業籠具漁船執行海域聯合巡查，並清除海域內違規佈放之籠具，展現高市府對海洋資源管理之高度決心。

海洋局今(廿九)日說明，高市府公告每年十月一日起至隔年三月一日止，禁止所有經(兼)營籠具漁業漁船在茄萣、永安、彌陀、林園各地區公告沿岸海域範圍內進行籠具作業，惟仍有不肖籠具漁船業者不守規定違規作業，破壞漁業資源保育，海洋局特協同海巡署執行海上聯合巡查，打擊不法，期藉此海上聯合巡查行動，加強宣導籠具漁船作業應遵守規定，並透過海上聯合巡查行動，保育高雄市漁業資源，讓水產資源得以繁殖成長，生生不息，永續循環利用，達成「年年有魚」的願景。(見圖)

海洋局石慶豐局長表示，海洋局本於勿枉勿縱，一一四年已針對海巡署查獲函送海洋局之違規籠具作業漁船案件共十五件，經覈實審視渠等違規事證明確，依違反「漁業法」規定，共計核處十五案(每案各裁罰新臺幣三萬元，共計裁罰新臺幣四十五萬元罰鍰)有案，以儆效尤。